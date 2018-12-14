İnsanî özgürlükte geriledik

Fraser Institute’ün yaptığı araştırmaya göre, Türkiye, insanî ÖZGÜRLÜK endeksinde 162 ülke arasında 107’nci sırada yer aldı. 2016’da yılında ise 96’ncı sıradaydı.

Türkiye, insanî özgürlük endeksinde 162 ülke arasında 107’nci sırada yer aldı.

Fraser Institute’ün yaptığı araştırmaya göre, insanın özgürlüğünü kapsayan her türlü parametreyi ihtiva ediyor. Bunlardan bazıları şöyle: Siyasî rejimler, ekonomik gelişmişlik, kişisel ve toplumsal refah düzeyi.

Araştırmaya göre Türkiye 11 sıra gerilemiş durumda. 2016’da Türkiye 96’ncı sırada yer alıyordu. 2011 yılında Türkiye 60’ncı sırada yer alıyordu.

Türkiye’nin kişisel özgürlük endeks puanı 6.09, ekonomik özgürlük endeks puanı 6.84, insanî özgürlük endeks puanı ise 6.47. 10 özgürlük açısından en ileri noktayı, 0 ise özgürlükin olmadığı bir noktayı temsil ediyor.



Tepede Y. Zelanda, dipte Suriye

Türkiye’ninkine benzer sıralama ve puana sahip olan ülkeler ise Madagaskar, Senegal, Liberya, Arjantin, Tunus, Hindistan, Malezya, Laos, Zambiya şeklinde sıralanıyor. İnsanî özgürlük açısından en ilerideki ülke Yeni Zelanda olurken, onu İsviçre, Hong Kong, Avustralya, Kanada ve Hollanda, İrlanda ve Britanya, Finlandiya, Norveç ve Tayvan takip etti.

Listenin son sırasında Suriye yer alıyor. Venezuela, Irak, Mısır, İran ve Suudi Arabistan da son sıralarda yer alan ülkelerden.

İki sene önceye göre 81 ülkedeki hürriyetlerde gerileme yaşanırken, 58 ülke ilerleme kaydetti. Üç ülke ise yerinde saydı.

AB’den ‘demokraside gerileme’ kesintisi

AB’nin 2019 bütçesi onaylandı. Türkiye’ye yapılacak mali yardımlarda yaklaşık 147 milyon euroluk kesintiye gidilirken Türkiye’deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara 1 milyar 450 milyon euro aktarılacak. Avrupa Birliği’nin (AB) 2019 bütçesi, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Çarşamba günü yapılan oylamayla onaylanmış oldu. Bütçe 142’ye karşı 451 oyla kabul edilirken oylamada 78 üye çekimser kaldı. DW’nin haberine göre AB’nin Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında ‘gerileme’ olduğu gerekçesiyle Ankara’ya katılım öncesi mali yardım fonlarında uygulama kararı aldığı kesinti bütçeye de yansıdı. Aday ülkelere katılım sürecinde verilen ve kısaca IPA fonları olarak adlandırılan fonların 2019 için Türkiye’ye ayrılmış bölümünden 146 milyon 700 euro kesiliyor.