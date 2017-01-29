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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

İnsanlar birbirini öldürüceğine boşansın!

29 Ocak 2017, Pazar 08:59
CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin, çiftlerin birbirlerini öldürmektense, hukuka uygun ve adil bir biçimde ayrılmasının daha iyi olacağını söyledi.

Başkanlık sistemi ve referandum başta olmak üzere bir çok konuda görüşlerini dile getiren Özlem Zengin, Türkiye'deki aile yapısı ve boşanma oranları hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Boşanma meselesinin, anlaşamayan eşler arasında bir çözüm olabileceğine dikkat çeken Özlem Zengin, çiftlerin birbirlerini öldürmektense, hukuka uygun ve adil bir biçimde ayrılmasının daha iyi olacağına dikkat çekti.

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  • khk

    29.01.2017 11:07:06

    Insanlarin ayrilmasina sebep olan durumlarin buyuk bir oraninda da maddi meseleler var. Keske bu konuyada dikkat cekip cozum icin planlarindan bahsetseydi. Lakin özeleştiri herkesin harcı değil

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