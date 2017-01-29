İnsanlar birbirini öldürüceğine boşansın!

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin, çiftlerin birbirlerini öldürmektense, hukuka uygun ve adil bir biçimde ayrılmasının daha iyi olacağını söyledi.

Başkanlık sistemi ve referandum başta olmak üzere bir çok konuda görüşlerini dile getiren Özlem Zengin, Türkiye'deki aile yapısı ve boşanma oranları hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Boşanma meselesinin, anlaşamayan eşler arasında bir çözüm olabileceğine dikkat çeken Özlem Zengin, çiftlerin birbirlerini öldürmektense, hukuka uygun ve adil bir biçimde ayrılmasının daha iyi olacağına dikkat çekti.

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