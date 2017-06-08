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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İnsanlar 'ByLock'çu diye terörist muamelesi görüyor

08 Haziran 2017, Perşembe 00:05
Yeni Akit yazarı, Sabri Balaman, operasyonlarda çok ciddi sayıda kişinin mağdur edildiğini ve insanların ByLock’cu diye potansiyel terörist muamelesi gördüğünü söyledi.

KRT televizyonuna konuk olan Akit yazarı ve programcı Sabri Balaman Gülen Hareketi ile mücadele adı altında çok ciddi manada insanların mağdur edildiğini de belirtti. “Birçok insanı suçsuz yere mağdur ederek hiçbir belge olmamasına rağmen keyfi tutuklamalara ne demek lâzım” diyen Balaman, “145 bin kişi ihraç edildi, 50 bin tutuklu var. Bu konuda en önemli muhasebeyi iktidar yapmalı. Bir mazlûmun suçsuzken suçlu ilân edilmesi, gerçekten o vebalden kimse kendini kurtaramaz. Çok ciddî bir rakam şu an mağdur edilen içeride suçsuz yere tutuklu olarak hâlâ mahkemeye çıkmayan insanlar var” diye konuştu.

Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

Mağduriyetleri gidereceği söylenen 200 binden fazla insanın başvurusuna bakacak olan 7 kişilik OHAL komisyonuna da tepki gösteren Balaman, “Bu bir oyalama süreci, vatandaşın aklıyla eder gibi komisyon oluşturmak, 6 aydır bir komisyon kuruldu kurulacak, müracaat edin, işlevsiz sadece gaz alma dediğimiz bir yöntem, bu hükümete yakışmaz” dedi. Sabri Balaman, insanların ByLock’cu diye potansiyel terörist muamelesi gördüğünü söyledi. Ayrıca Balaman, AKP’nin yeni MYK’sı içinde hala Gülen Hareketi’ne mensubiyeti nedeniyle soruşturması süren insanların da olduğunu belirtti.

Davutoğlu’na haksızlık yapıldı

Eski Başbakan Davutoğlu’nun, AKP içinde itibar suikastı yapanların olduğunu söylemesi üzerinden sorulan sorulara cevap veren Akit yazarı Balaman, “Mevcut duruma baktığımızda evet sayın Davutoğlu’na haksızlık yapıldığını net görebiliriz. Sayın Davutoğlu’na haksızlık yapılmasının en büyük görüntülerinden birini şöyle görebilirsiniz; kendisi Başbakanlık yaparken etrafını hiç boş bırakmayan gazeteciler vardı. Peki, görevden ayrıldığı gün bakıyorsunuz o yakın can ciğer sarmaş dolaş olanların hiçbiri ortada yok, aynı akşam vurmaya başladılar. Bunu bazı aileler üzerinden köşe başlarını işgal eden önemli gazeteler var, gazeteciler var, bunlar çok ciddi manada haksızlık yaptı” dedi.

 

Etiketler: bylock, yeni akit
Okunma Sayısı: 10134
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Yorumlar

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  • alim

    08.06.2017 17:45:43

    insanların ByLock’cu diye potansiyel terörist muamelesi göruyar birçok insan .tüm tutku amaçlar buna göre yapılıyor.whatsapp gibi bir program ve Türkiye dışında 400000 kullanıcısı varmis .onlarda yakalasinlar bari. block verileri yasadışı yollardan elde edildiği söyleniyor.DELIL OLAMAZ YANI.(Ama uygulayan yok)

  • Rahmi

    08.06.2017 16:28:11

    Bir iletişim aracınn veya programının kullanılması suç olamaz.Programla yaptığın şey onu suç haline getirir.Yoksa bu mantıkla evinde ekmek bıçağı olan herkes katil muamelesi görebilir..

  • ali

    08.06.2017 13:58:11

    Aradan aylar geçti. Sorgusuz sualsiz onbinler içeride. Sonrada pardon Bylock kullanmişsiniz ama icinde ne var bulamadik denerek serbest bırakılıyorlar. Sahi siz hic 1 ay bile olsa içeride suçsuz yatmanin nedemek olduğunu biliyor musunuz?

  • Abdullah Çelik

    08.06.2017 13:28:50

    Ümmetimden müflis odur ki, kıyamet günü namaz ve zekâtla gelir. Ama, bu arada sövdüğü şu kimse, dövdüğü bir başka kimse dahi gelir. Bunun üzerine kendisinin hasenatından şuna verilir, buna verilir. Üzerinde haklar bitmeden kendi hasenatı tükenirse, o zaman onların hatalarından alınır kendisine yüklenir. Daha sonra cehenneme atılır.” (Müslim) Hazan yelleri esmiş bağ-bahçeleri bozulmuş, bozulmuşta; bugünlerde uçuşur gider, eski zamanların enkazına atılıp söner gider. Zannedermisin ki; böyle gider. O gün gelir hesaplar açılır, açılır da sorar gerçek kudret sahibi: hangi suçundan? Tıpkı canlı canlı toprağa atılan o kıza sorduğu gibi!

  • Mehmet Emir

    08.06.2017 12:01:17

    vicdanının sesi kalemine vurmuş bir yazı olarak okudum ve algıladım..

  • Adil

    08.06.2017 11:44:25

    Çok şükür yeni mi anlamış.akit yazari

  • Ali KALKAN

    08.06.2017 11:07:04

    Bizim mahalledeki yazarların da artık vicdanlarının sesine kulak vermeleri sevindirici bir durum. İnşallah arkası gelir.

  • Kim doğru

    08.06.2017 10:32:00

    Akit ah akit medyanın yüz karası akit ne zaman aklına düştü bunları söylemek yoksa yine neyin peşindesin.

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