İnsanlar 'ByLock'çu diye terörist muamelesi görüyor

Yeni Akit yazarı, Sabri Balaman, operasyonlarda çok ciddi sayıda kişinin mağdur edildiğini ve insanların ByLock’cu diye potansiyel terörist muamelesi gördüğünü söyledi.

KRT televizyonuna konuk olan Akit yazarı ve programcı Sabri Balaman Gülen Hareketi ile mücadele adı altında çok ciddi manada insanların mağdur edildiğini de belirtti. “Birçok insanı suçsuz yere mağdur ederek hiçbir belge olmamasına rağmen keyfi tutuklamalara ne demek lâzım” diyen Balaman, “145 bin kişi ihraç edildi, 50 bin tutuklu var. Bu konuda en önemli muhasebeyi iktidar yapmalı. Bir mazlûmun suçsuzken suçlu ilân edilmesi, gerçekten o vebalden kimse kendini kurtaramaz. Çok ciddî bir rakam şu an mağdur edilen içeride suçsuz yere tutuklu olarak hâlâ mahkemeye çıkmayan insanlar var” diye konuştu.

Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

Mağduriyetleri gidereceği söylenen 200 binden fazla insanın başvurusuna bakacak olan 7 kişilik OHAL komisyonuna da tepki gösteren Balaman, “Bu bir oyalama süreci, vatandaşın aklıyla eder gibi komisyon oluşturmak, 6 aydır bir komisyon kuruldu kurulacak, müracaat edin, işlevsiz sadece gaz alma dediğimiz bir yöntem, bu hükümete yakışmaz” dedi. Sabri Balaman, insanların ByLock’cu diye potansiyel terörist muamelesi gördüğünü söyledi. Ayrıca Balaman, AKP’nin yeni MYK’sı içinde hala Gülen Hareketi’ne mensubiyeti nedeniyle soruşturması süren insanların da olduğunu belirtti.

Davutoğlu’na haksızlık yapıldı

Eski Başbakan Davutoğlu’nun, AKP içinde itibar suikastı yapanların olduğunu söylemesi üzerinden sorulan sorulara cevap veren Akit yazarı Balaman, “Mevcut duruma baktığımızda evet sayın Davutoğlu’na haksızlık yapıldığını net görebiliriz. Sayın Davutoğlu’na haksızlık yapılmasının en büyük görüntülerinden birini şöyle görebilirsiniz; kendisi Başbakanlık yaparken etrafını hiç boş bırakmayan gazeteciler vardı. Peki, görevden ayrıldığı gün bakıyorsunuz o yakın can ciğer sarmaş dolaş olanların hiçbiri ortada yok, aynı akşam vurmaya başladılar. Bunu bazı aileler üzerinden köşe başlarını işgal eden önemli gazeteler var, gazeteciler var, bunlar çok ciddi manada haksızlık yaptı” dedi.