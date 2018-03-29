İnsanları bu kadar köşeye sıkıştırmayın!

KHK’lı eski hÂkim eşi ve ingilizce öğretmeni Adalet Betül Çağdır bunalıma girerek intihar etti. Ömer Faruk Gergerlioğlu, “YETER....YETER...YETER..! Bir KHK’lı eşi intiharı daha. Bu kadar köşeye sıkıştırmayın insanları..! Bu kaçıncı KHK intiharı?” diye tepki gösterdi.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında 20 Temmuz’da ilân edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamından birçoğu KHK ile atılan onlarca kişi intihar etti. Maddî manevî birçok sorunla mücadele etmeye çalışan ve toplum tarafından da lince uğrayan birçok kişi baskılara dayanamayarak girdikleri psikolojik buhran sonucu intihar etti. Son olarak basına yansıyan intihar vak’ası ise KHK’lı eski hâkim eşi ve İngilizce öğretmeni Adalet Betül Çağdır’dı. Bunalıma giren Çağdır, Başakşehir’deki evinden atlayarak intihar etti. Hak ve Adalet Platformu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu olaya sosyal medya hesabından paylaştığı, “YETER....YETER...YETER..! Bir KHK’lı eşi intiharı daha. Bu kadar köşeye sıkıştırmayın insanları..! Bu kaçıncı KHK intiharı.? KHK’lı eski Hâkim eşi depresyondaki İngilizce öğretmeni Adalet Betül Çağdır dün Başakşehir’de 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti” mesajla tepki gösterdi.

Katılımcıların yüzde 16,7’si intiharı düşündü

Hak ve Adalet Platformu OHAL koşullarına ilişkin bir rapor açıkladı. Raporda, ekonomik sıkıntılar ve intihar girişimleri başta olmak üzere darbe girişimi sonrası yaşanan mağduriyetlere dikkat çekildi. Söz konusu rapor, 24 Eylül-1 Aralık tarihleri arasında OHAL ve KHK mağduru, mağdur yakını ve doğrudan mağduriyeti olmayan 630’u kadın 2 bin 173 kişinin katılımıyla hazırlandı. Raporda, OHAL döneminin birey-devlet, toplum-devlet ilişkilerinde ciddî yarılmalar yarattığı, yasama, yürütme ve yargı erkleri ayırımını ortadan kaldırdığı belirtildi. Rapor, cezaevleri bir süre tutuklu bulunan kişilerin yüzde 16,7’sinin intihar etmeyi düşündüğünü, intihar planı yaptığını ya da intihar girişiminde bulunduğunu gösteriyor. Haklarında soruşturma yürütülen katılımcıların yüzde 46,2’sinin henüz bir iddianame hazırlanmadığını ya da duruşmalarının yapılmadığını ifade ediyor. OHAL sürecinde işlerinden atılan kişiler arasında, rapora göre, işsizlik oranı 48,7.

Geri dönme umudumuz vardı

KHK ile ihraç edildikten sonra bunalıma girip intihar eden hemşire Sevgi Balcı’nın eşi Halil İbrahim Balcı, Sevgi hemşireyi intihara götüren süreci anlatmıştı. Sevgi Balcı ihraç edilmeden önce Burdur’da bir hastanede hemşirelik yapıyordu. Önce 4 Ağustos 2016 tarihinde açığa alındı. Aynı dönem eşi Halil İbrahim Balcı da açığa alındı. O da sağlık memuruydu. “Suçumuz yok, amirlerin inisiyatifi doğrultusunda açığa alındık” diyor İbrahim Balcı ve şöyle anlatıyor yaşadıkları süreci: “Eşim açığa alındıktan sonra işe iademizi bekliyorduk. Geri döneriz umudumuz vardı. İhracı duyunca şoke olduk. Eşim 29 Ekim’de ihraç edildi, 8 aylık hamileydi. Aralıkta doğum yaptı. Doğumdan 20 gün sonra da ben ihraç edildim. İhraç edilme gerekçesini bize söylemediler, ‘Suçunuz şu veya bu’ demediler. Sadece bir KHK yetti. Tebliğ etmediler, savunma almadılar.” İlk açığa alındıklarında hastaneden kaymakamlığa bir liste gittiğini anlatan Balcı, “Kaymakamlık bizi açığa almıştı. Bu kararın amirlerin inisiyatifi olduğunu düşünüyoruz. Basından ihraç edilenlerle ilgili bilgilere baktığını ve o kriterlerin kendilerinde bulunmadığını da ekliyor Balcı ve şöyle devam ediyor: “Ne sendikamız, ne bankada paramız vardı, hiçbir kriter uymuyordu, gerekçe yok!”

İntiharların büyük bölümü görevinden uzaklaştırılanlarda görüldü

20 Temmuz’dan bu yana basında yer alan haberlere göre, açığa alınan, tutuklanan ya da meslekten ihraç edilen çeşitli meslek gruplarından -çoğu kamu görevlisi- en az 50 kişi intihar etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Mayıs 2017’de yayımlanan OHAL intiharları raporunda ise, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 35 intihar tespit ettiklerini açıklamıştı. Ulusal ve yerel basın yayın kuruluşlarında yer alan haberler, polis tutanakları ve resmî makamların açıklamaları derlenerek oluşturulan raporda, “Bu yalnızca bir durum tesbitidir. Araştırmalar devam etmektedir” ifadeleri yer almıştı. OHAL döneminde kamudan ihraç edilen veya açığa alınanlar arasında intihar vakarlı ve gözaltında şüpheli ölümler oldukça fazla. DİSK’in 20 Temmuz 2017 tarihinde yayınladığı ‘OHAL ve Çalışma Hayatı’ başlıklı raporda yer alan bilgilere göre, OHAL döneminde Temmuz ayı itibariyle 36 kişi intihar etti. Bu intiharların büyük ölçüde kamu görevinden uzaklaştırma sonucu gerçekleştiği görüldü.

İstanbul – Yeni Asya