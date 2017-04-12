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12 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

İnsanlığa sığmaz: Yüzde 97 ağır engelli kızın bakım parasını kestiler

12 Nisan 2017, Çarşamba
İzmir, Karşıyaka’da geçen Ağustos ayında “FETÖ” terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan A. E.’nin yüzde 97 ağır engelli kızının evde bakım ücreti kesildi.

İzmir, Karşıyaka’da özel bir apartta işçi olarak çalışırken bir şikâyet üzerine geçen Ağustos ayında “FETÖ” terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan A. E.’nin yüzde 97 ağır engelli kızının evde bakım ücreti kesildi. Ağır engelli olan 12 yaşındaki Rafia Nur kol ve bacaklarının ikisini birden etkileyen felçten muzdarip.

Orta düzeyde zekâ geriliği de olan minik kızın epilepsi hastalığı da olmasına rağmen babasının “FETÖ” iddiasıyla tutuklanması sonucu evde bakım ücretinin kesilmesine yapılan bütün itirazlar reddedildi. Rafia Nur şimdilerde kendisi de boyun düzleşmesi ve fıtık hastalığına yakalanan, eşinin tutuklanmasıyla maddî manevî buhran yaşayan annesinin çaba ve gayretleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. 

TEKRAR TEKRAR MÜRACAATTAN SONUÇ YOK!

Babanın Denizli’de tutuklanmasının ardından Denizli’ye taşınan aile fertleri tekrar tekrar müracaat ettikleri halde ihtiyaç duydukları evde bakım ücretini alamadı. 11 Aralık 2016 tarihide yapılan itiraz dilekçesine verilen cevapta baba A. E.’nin “Kamu görevinden çıkarılması ve halen cezaevinde tutuklu olması” dolayısıyla yasa, yönetmelik ve temayül taramalarında yasal bir dayanak bulunmadığında heyet olarak herhangi bir değerlendirme yapılamayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

EŞİM KAMUDA HİÇ ÇALIŞMADI

Anne B. E. ise eşinin hiçbir zaman kamu görevinde çalışmadığını, burada büyük bir yanlışlık yapıldığını dile getirdi. Eşi kamuda çalışmış olsa dahi suçun şahsiliğinin esas olması gerektiğini belirten B. E. bir şikâyet üzerine tutuklanan eşi yüzünden engelli kızlarının mağdur edilmesinin doğru olmadığını belirterek yetkililerden bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Konuyla alâkalı bilgi almak için irtibata geçtiğimiz yetkililer herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Haber: Mücahit Çakır / mcakir@yeniasya.com.tr

Haber Merkezi

Etiketler: mücahit çakır
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  • yahni kemal

    12.04.2017 10:59:10

    Doğrulari ezilenleri,haksizliklar yazan gazeteleri ellerinden gelse bir gunde sustururla insaallah Allah izin vermeyecek.

  • yahni kemal

    12.04.2017 10:49:32

    Bunlar ergenekonu mumla aratir,yahu bu ne acaib vicdan o cocugun ne sucu var

  • Kim doğru

    12.04.2017 08:30:23

    Hani dinden imandan bahsediyorlar ya hani adaletten bahsediyorlar ya hani müslüman müslümanın kardeşiydi ne oldu vicdanınızımı kaybettiniz. ALLAH c.c sizi aynı durumu düşürsün bunu yapanları

  • Toygar

    12.04.2017 08:26:53

    Merhamet etmeyen, merhamet bulamaz! Bunun sorumlusu (yada sorumsuzu) her kimse, bunu yapmak o kadar zor bir olay değil ki! Valilik emri ile Sosyal hizmetler aracılığı sayesinde pekâlâ bu yardım yapılabilir. Nedir bu kadar zora sokulan şey anlamıyorum. Hiç mi vicdanınız yok, hiç mi insafınız yok! İlla ki başınıza gelince mi anlayacaksınız doğruyu eğriyi! Allah görüyor, BİLESİNİZ!

  • sezer

    12.04.2017 07:48:06

    Ne denir ki birileri gözünü yumsada Allah görüyor

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