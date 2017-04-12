İnsanlığa sığmaz: Yüzde 97 ağır engelli kızın bakım parasını kestiler

İzmir, Karşıyaka’da geçen Ağustos ayında “FETÖ” terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan A. E.’nin yüzde 97 ağır engelli kızının evde bakım ücreti kesildi.

İzmir, Karşıyaka’da özel bir apartta işçi olarak çalışırken bir şikâyet üzerine geçen Ağustos ayında “FETÖ” terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan A. E.’nin yüzde 97 ağır engelli kızının evde bakım ücreti kesildi. Ağır engelli olan 12 yaşındaki Rafia Nur kol ve bacaklarının ikisini birden etkileyen felçten muzdarip.

Orta düzeyde zekâ geriliği de olan minik kızın epilepsi hastalığı da olmasına rağmen babasının “FETÖ” iddiasıyla tutuklanması sonucu evde bakım ücretinin kesilmesine yapılan bütün itirazlar reddedildi. Rafia Nur şimdilerde kendisi de boyun düzleşmesi ve fıtık hastalığına yakalanan, eşinin tutuklanmasıyla maddî manevî buhran yaşayan annesinin çaba ve gayretleriyle hayata tutunmaya çalışıyor.

TEKRAR TEKRAR MÜRACAATTAN SONUÇ YOK!

Babanın Denizli’de tutuklanmasının ardından Denizli’ye taşınan aile fertleri tekrar tekrar müracaat ettikleri halde ihtiyaç duydukları evde bakım ücretini alamadı. 11 Aralık 2016 tarihide yapılan itiraz dilekçesine verilen cevapta baba A. E.’nin “Kamu görevinden çıkarılması ve halen cezaevinde tutuklu olması” dolayısıyla yasa, yönetmelik ve temayül taramalarında yasal bir dayanak bulunmadığında heyet olarak herhangi bir değerlendirme yapılamayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

EŞİM KAMUDA HİÇ ÇALIŞMADI

Anne B. E. ise eşinin hiçbir zaman kamu görevinde çalışmadığını, burada büyük bir yanlışlık yapıldığını dile getirdi. Eşi kamuda çalışmış olsa dahi suçun şahsiliğinin esas olması gerektiğini belirten B. E. bir şikâyet üzerine tutuklanan eşi yüzünden engelli kızlarının mağdur edilmesinin doğru olmadığını belirterek yetkililerden bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Konuyla alâkalı bilgi almak için irtibata geçtiğimiz yetkililer herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Haber: Mücahit Çakır / mcakir@yeniasya.com.tr