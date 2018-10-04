İnsanlığın ihtiyacı: Peygamber metodu

Malezya Kralı Syed Sirajuddin Jamalullail’in oğlu Perlis Eyaleti Veliaht Prensi Tuanku Syed Faizudin Putra’nın himayesinde düzenlenen “Peygamberin Mirası 2018” konferansı başladı.

Putra, konferans açılışında Uluslar arası Malezya İslâm ve Bilim Üniversitesi (USIM) ile Uluslararası Tecdid Üniversitesi’nin (IUR) İstanbul’da düzenlediği bu konferansın Kur’ân ve sünnet çalışmaları için çok önemli olduğunu anlattı.

Putra konuşmasında şunları dedi: ‘’Peygamber metodu sadece insanlığa yönelik değil çevreye, hayvanlara bütün yaratılmışlara yöneliktir. Dünyanın barış ve uyum içinde dizaynına yöneliktir. Eminiz ki eğer biz Peygamberin (asm) öğretilerini, metodunu yeterince öğretebilirsek sadece mevcut olan bugün için değil yarın için de sünnet doğrultusunda insanoğluna bir yön belirlemiş oluruz.”

Barış bu metotla gelir Gerçekleştirilen seminerin faydalı olacağını umduğunu belirten Putra sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç şüphesiz Muhammed Mustafa (asm) metodunun dünyada barışına sağlanmasında büyük katkısı olacaktır. Peygamber (asm) öğretisinin şiddetten uzak bir öğretidir ve insanlığa son mesajdır.”