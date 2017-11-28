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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

İnsanlık dondu

28 Kasım 2017, Salı
Ege’de can veren ailenin acısı dinmeden Ginel Muhammed (3) donarak vefat etti.

Sınırlardaki insanlık dramlarına her gün bir yenisi eklenirken, İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan Gineli gruptan 3 yaşındaki Mohamed donarak öldü.

İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan Gineli gruptan 3 yaşındaki Mohamed Koumabassa, annesi  27 yaşındaki Fotoumata Koumabassa’nın sırtında Karasu Çayı’nı geçerken ıslandıktan sonra donarak öldü. Küçük Mohamed’in kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Olay, geçen 23 Kasım günü Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Türkiye-İran sınırında meydana geldi. Sınır duvar inşaatında çalışan kamyon şoförü jandarmayı arayarak arazide kaçak göçmenlerin bulunduğunu ihbar etti. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri Fotoumata Koumabassa, sırtındaki oğlu Mohamed Koumabassa ile birlikte toplam 6 kişiyi Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirdi.

Aşırı soğuğa yenik düşerek

Soğuktan tir tir titreyen kaçaklardan küçük Mohamed Koumabassa’nın aşırı soğuğa yenik düşerek vefat ettiği belirlendi. Karasu Çayı’ndan geçerken ıslandığı, havanında çok soğuk olması nedeniyle Mohamed Koumabassa donarak öldüğü bildirildi. Mohamed Koumabassa’ın cenazesi, Devlet Hastanesi morguna, oradan da Erzurum Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Acılı anne Fotoumata Koumabassa de ölen bebeği ile birlikte Erzurum’a gönderildi. Diğerleri ise Iğdır İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Soruşturma başlatılırken, Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda geçen 24 Kasım’da otopsisi yapılan Mohamed Koumabassa’ın iç organlarından pataolojik örnekler alındı. Batı Afrika ülkesi Gine vatandaşı olan Mohamed Koumabassa’ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belirlenecek.

 

Etiketler: sınır, donma, gineli muhammed
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