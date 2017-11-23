"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

İnsanlık yine kıyıya vurdu

23 Kasım 2017, Perşembe
OHAL ortamında yaşanan mağduriyetlere her gün bir yenisi eklenirken, bir yandan da hayatlar kararmaya devam ediyor. KHK ile işten atılan öğretmen çift 3 çocuğuyla yurtdışına kaçmak isterken Ege’de boğularak can verdi.

OHAL ortamında yaşanan mağduriyetlere her gün bir yenisi eklenirken, bir yandan da hayatlar kararmaya devam ediyor. KHK ile işten atılan öğretmen çift 3 çocuğuyla yurtdışına kaçmak isterken Ege’de boğularak vefat etti. Fizik öğretmeni Hüseyin Maden ve ailesi şişme botla yurtdışına çıkmaya çalışırken botun alabora olması nedeniyle boğularak can verdiler. Üçü çocuk 5 kişinin cansız bedenleri Midilli Adası’nda bulundu. Beş kişilik aileyi ölüme sürükleyen olayla OHAL ortamında kaybolan hayatlara yenileri eklendi. Karı koca öğretmen olan ailenin Gülen Hareketi’ne yakın olması nedeniyle haklarında tutuklama kararı olduğu ve saklandıkları için çocuklarını bir yıldır okula göndermedikleri iddia edildi. 

İhraç edilmiş bir anaokulu öğretmeniydi 

KHK ile ihraç olan ve yaklaşık bir yıldır çok ağır şartlarda yaşayan ailenin, arkadaşlarının verdiği bilgilere göre ağır sağlık sorunları olduğu ve teslim olmaları halinde çocuklarına bakacak kimsenin bulunmadığı belirtildi. Son çare olarak çocuklarını alarak yurtdışına kaçmaya çalışan baba Hüseyin Maden’in sevilen bir fizik öğretmeni olduğu öğrenilirken, eşi Nur Maden’inde ihraç olmuş bir anaokulu öğretmeniydi. Boğularak can veren 7, 10 ve 13 yaşlarındaki çocukların ismi ise Bahar Maden, Nadire Maden,  Feridun Maden. Acı olaya sosyal medyadan tepkiler yağarken, ‘Kıyıya vuran insanlık’ etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Masumların hayatını karartıyorlar

CHP’li Vekil Özlem Ağırman yaptığı paylaşımlarda, “Çocuklu bir aileyi fetö sorgusu nedeniyle yurtdışına kaçmayı düşünecek kadar korkutan adaletsizlikle, bir tekneye koyarak kendi çıkarları için kaçmasını sağlayan, teşvik eden, ölümlerine neden olup bunu kullanan örgüt aynı derecede alçak, günahkar, suçlu ve çirkindir.” “Çocuklara, ailelere kıymayın efendiler. Bir insan tekne ile ülkesinden kaçmaya nasıl ikna edilebilir? Bunu kim organize eder? Pazara gitmiyor ya bu aile? Hangi baba vicdanı bu macerayı, çocuklarını tehlikeye atmayı kabul eder? Bize adalet lâzım, suçlulara da vicdan.” “Mağdurlar, ailelerinizi tehlikeye atmayın, sabredin, kara gün kararıp kalmaz elbet. Kimse bizi aptal yerine koymasın, her şey gözlerimizin önünde oluyor. Türkiye’de yargıyı parti yargısı haline getirenlerin adaletsizliği pek çok masumun hayatını karartıyor” ifadelerini kullandı. 

Hukuksuzluktan kaçarken denizde boğuldular

Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Maden ailesi hukuksuzluktan kaçarken denizde boğuldu. Ne yazık ki bu vahim olay medyada yer bulamıyor. Medya dünyası bu kadar mı bağımlı? Çok vahim bir olay, kıyıya vuran çocuklar, mazlûmiyet zirvede ve medyada tık yok. Bu nasıl bir korku? Kıyıya Vuran İnsanlık demeniz çok mu zor?” şeklinde basına tepki gösterdi. 

Suriyeli değil, Türkiyeli çocukların cesetleri vurdu kıyıya! 

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, “Yüreğimiz dağlandı yine: 5 kişilik aile Ege’de boğuldu” dedi. Ergun Babahan, “Bu insanları görmeyen, duymayan bir medya ve bir ülke! Cemaat mensubu ailenin feci sonu: Tüm aile Ege’de boğularak can verdi” “Suriyeli değil, Türkiyeli çocukların cesetleri vurdu kıyıya! Tüm aile Ege’de boğularak can verdi” şeklinde tepki gösterirken, Tuğçe Varol, “FETOcu aile boğularak öldü dediğinizin 3’ü küçük çocuk. El insaf... Bu kadar mi insanlığınızı kaybettiniz. Kim bilir nasıl çırpındı o anne baba çocuklarını kurtarmak için. Çocuklardan ne istiyorsunuz anlamıyorum ki...” paylaşımı yaptı. Fox Tv Haber Programcısı İsmail Küçükkaya ise yargının hızlanmasını istedi: “5 kişilik KHK lı bir aile Yunanistan’a geçmek isterken Ege Denizinde boğularak ölmüş. Kıyıya Vuran İnsanlık Cesetleri değil. KHK komisyonu ve mahkemeler kararlarını gecikmeden vermeli artık.”

Okunma Sayısı: 1682
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    268. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ba’de harabi’s-Suriye

    İnsanlık yine kıyıya vurdu

    YSK’ya itiraz yolu kapatılıyor

    Kerkük'te toplu mezar bulundu

    Rıza Sarraf'la görüşen Türk avukat: İtirafçı olması kesinleşti, duruşmaya çıkmayacak

    Göçmenleri cezaevine yerleştirdiler!

    Kırmızı alarm: Türkiye'de son 5 yılda 16 bin kişi intihar etti

    Bosna kasabı hakkında tarihi karar

    Okulda faciaya ramak kala

    Hariri'nin istifası askıya alındı

    Rekor kıran döviz ve enflasyona hükümetten ilk yorum

    Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede, Türkiye listenin sonunda

    Bu köye yerleşene 70 bin dolar veriliyor

    S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi

    MEB atanacaklar listesinden ilahiyat mezunlarını çıkardı

    İsteyene bedava arazi verilecek! Tek bir şartla...

    Yılın ilk kar tatili haberi geldi

    13 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

    AKP'li belediye, 'Spor alanı yapacağız' dedi, ormana beton döktü!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İnsanlık yine kıyıya vurdu
    Mikail YAPRAK

    Çoğu gitti azı kaldı!..
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil Kemalizm
    Genel

    YSK’ya itiraz yolu kapatılıyor
    Ahmet BATTAL

    Yürütme suç ihdas edebilir mi?
    Caner KUTLU

    İnsanlığı huzurda birleştiren zekât köprüsüdür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nur hizmeti inayet altında
    Genel

    Ba’de harabi’s-Suriye
    H. Muharrem OKUR

    Baharın çiçeklerini soldurmayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.