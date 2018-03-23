"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İnternete RTÜK sansürü

23 Mart 2018, Cuma
İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ise birçok kesim tarafından sansür olarak değerlendirildi.

İnternete Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren tasarı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.

RTÜK’e internette denetim yetkisi veren yasa ne getiriyor? Yasanın eleştirilmesinin sebebi ne?

İnternete RTÜK denetimine gelen başlıca eleştiri, sansüre neden olacağı ve medya özgürlüğünü kısıtlayacağı yönünde. Gündeme geldiğinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) düzenlemeye karşı çıktı. CHP milletvekilleri bunu AKP’nin”internete sansür” ve “internetin üzerine çuval geçirme” çabası olarak nitelerken, HDP de düzenlemenin sansürü ve eşitsizliği ortaya çıkaracağını kaydetti. T24’ün haberine göre, tasarıya uluslararası düzeyde gelen tepkilerden biri de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir’den gelmişti. Geçen ayın sonunda Désir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bir mektup yazarak Türkiye’nin tasarıyı onaylaması halinde “medyadaki çoksesliliğin daha da sınırlanacağı” uyarısında bulunmuştu.

Bu yasa neler getiriyor?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasaya göre, RTÜK’ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek. İnternet ortamındaki yayınların devamı için bu platformlar RTÜK’ten yayın lisansı ve de yayın iletim yetkisi almak zorunda kalacak. Sulh ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verilebilecek. İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmelerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, bu yayınların denetlenmesine ve maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu belirleyecek.

Kurumlar yayın lisansı almanın peşine düşecek 

Meclis’te alınan kararın ardından CNN Türk’e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbe dönemlerinde doğaldır. Medya zaten takip ediliyordu, beğenmiyorlarsa hapse atılıyordu” ifadelerini kullandı. Yasaya göre, internete yönelik denetimler RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay içinde ortak çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu süreçte birçok kuruluş yayınlarının devamı için RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi almanın peşine düşecek. İnternet ortamında bu yayınlardan görsel içerik paylaşan ama yayıncı hüviyeti olmayanlar etkilenmeyecek. 

 

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    Zulüm bâki değildir

    İnternete RTÜK sansürü

    Manevi coşku içinde idrak ediliyor: Rağbet edilen gecede camiler doldu taştı

    Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

    Tillerson'dan imalı mesajlar içeren veda konuşması...

    Uluslararası Af Örgütü: Ahed derhal serbest bırakılmalı

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü: 1 şehit var!

    Kuvvetler ayrılığı ilkesi en fazla Türkiye’de zedelendi

    Kaboğlu: Karar, benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı

    CHP'den ''dolandırıcılık'' raporu ve ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Trump, milyarlarca dolarlık imzayı attı

    İdlib'de yine pazar yeri saldırısı: Çok sayıda ölü var!

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklama

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiasına tepkiler büyüyor

    Güney Kore, ''fazla çalışan'' memurun bilgisayarını kapatacak

    Erdoğan - Trump görüşmesi hakkında Kalın'dan açıklama

    Demirdöğmez tahliye edildi

    'Dünyanın en büyük baklavası' oldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz, Kadir, Vedâ...
    Genel

    Zulüm bâki değildir
    Genel

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurlu nesiller
    Genel

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur
    Genel

    İnternete RTÜK sansürü
    İslam YAŞAR

    "Kürtlere imha" raporunu reddetti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.