İnternete RTÜK sansürü

İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ise birçok kesim tarafından sansür olarak değerlendirildi.

İnternete Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren tasarı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.

RTÜK’e internette denetim yetkisi veren yasa ne getiriyor? Yasanın eleştirilmesinin sebebi ne?

İnternete RTÜK denetimine gelen başlıca eleştiri, sansüre neden olacağı ve medya özgürlüğünü kısıtlayacağı yönünde. Gündeme geldiğinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) düzenlemeye karşı çıktı. CHP milletvekilleri bunu AKP’nin”internete sansür” ve “internetin üzerine çuval geçirme” çabası olarak nitelerken, HDP de düzenlemenin sansürü ve eşitsizliği ortaya çıkaracağını kaydetti. T24’ün haberine göre, tasarıya uluslararası düzeyde gelen tepkilerden biri de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir’den gelmişti. Geçen ayın sonunda Désir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bir mektup yazarak Türkiye’nin tasarıyı onaylaması halinde “medyadaki çoksesliliğin daha da sınırlanacağı” uyarısında bulunmuştu.

Bu yasa neler getiriyor?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasaya göre, RTÜK’ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek. İnternet ortamındaki yayınların devamı için bu platformlar RTÜK’ten yayın lisansı ve de yayın iletim yetkisi almak zorunda kalacak. Sulh ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verilebilecek. İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmelerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, bu yayınların denetlenmesine ve maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu belirleyecek.

Kurumlar yayın lisansı almanın peşine düşecek

Meclis’te alınan kararın ardından CNN Türk’e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbe dönemlerinde doğaldır. Medya zaten takip ediliyordu, beğenmiyorlarsa hapse atılıyordu” ifadelerini kullandı. Yasaya göre, internete yönelik denetimler RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay içinde ortak çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu süreçte birçok kuruluş yayınlarının devamı için RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi almanın peşine düşecek. İnternet ortamında bu yayınlardan görsel içerik paylaşan ama yayıncı hüviyeti olmayanlar etkilenmeyecek.