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9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

'İnternetten silah satışı' ile ilgili Bakanlıktan açıklama

08 Kasım 2017, Çarşamba 18:01
İçişleri Bakanlığı, internetten silah satışına dair bazı STK değerlendirmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, internetten silah satışına dair bazı sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ve bazı basın yayın organlarında da yer verilen değerlendirmelerin, herhangi bir bilimsel ve istatistiki veriye değil, yoruma dayanan, teyide muhtaç bilgiler olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'deki ateşli silahların, 6136 Sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmeliğe göre ruhsatlandırıldığı, yivsiz tüfek satışlarının 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a göre sadece valiliklerce izin verilen av bayilerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, konuyla ilgili idari para cezalarının artırıldığı hatırlatılan açıklamada, satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılması halinde uygulanan 200 liralık idari para cezasının 2 bin liraya, ruhsatsız tüfek bulunduranlara uygulanan 50 liranın her tüfek için 500 liraya çıkartıldığına işaret edildi.

İnternet siteleri mercek altında

Usulsuz silah satıșı yapılan 55 internet adresine adli ve idari ișlem yapıldığını belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Özellikle izinsiz üretilerek sosyal medya sitelerinden usulsüz olarak satışı yapılan yivsiz tüfeklerin satışının engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından usulsüz satış yapılan 55 internet adresi tespit edilerek, adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için il emniyet müdürlüklerine talimat verilmiştir. 

Ateșli silah kullanılan olaylara ilişkin veriler

Ateşli silah kullanılan olaylara ilişkin 2016-2017 yıllarına ait sayısal verilere yer verilen açıklamada, geçen yıl 26 bin 818 olayda ateşli silah kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu olayların yüzde 31,1'inin "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", yüzde 26,8'inin "kasten yaralama", yüzde14'ünün "tehdit", yüzde 4,3'ünün "taksirle yaralama", yüzde 4,3'ünün "yağma (gasp)", yüzde 3'ünün "kasten öldürme" ve yüzde 16,5'inin de "diğer olaylar" olarak sınıflandırıldığı, toplamda 10 bin 355 ateşli silahın ele geçirildiği, bu silahların ise yüzde 18,4'ünün ruhsatlı, yüzde 81,6'sının ise ruhsatsız olduğu belirtildi.

Bu yılın 10 ayında ateşli silahlarla 23 bin 498 olay meydana geldiği bildirilen açıklamada, "​2017 yılının 10 ayında ateşli silahlarla gerçekleştirilen 23 bin 498 olay sonrası ele geçirilen 10 bin 790 silahın yüzde 12,9'u ruhsatlı, yüzde 87,1'inin ise ruhsatsızdır." ifadesi kullanıldı.

Ateșli silah reklamı yapan yayın kurulușlarına para cezası

Öte yandan, ateşli silah reklamlarının önlenmesi amacıyla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, yayınlarında "ateşli silah reklamına" yer veren 5 yayın kuruluşuna, mevzuatın "Her türlü (ateşli veya ateşsiz) silah veya silah üreticisi ve satıcısının ticari işlemine izin verilmez." hükmü gereğince, 14 bin 908 lira idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ve yivsiz tüfek üreticilerinin şubatta ve kasım ayı başında, Konya'da düzenlenen çalıştayda bir araya geldiği, sektörden devlet olarak beklentilerin dile getirildiği aktarıldı.

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, internet
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