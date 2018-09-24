İnternetten yayına MİT izni şartı

Ulaşılan radyo-TV ve isteğe bağlı yayınların internet üzerinden sunumuna ilişkin Radyo ve Televizyon Üstkurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) uzmanlarının hazırladığı yönetmelik taslağına göre, internetten yayın lisansı için MİT ve Emniyet’ten izin koşulu getirildiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre öte yandan tüm radyo-tv yayınları, platform yayınları ile Netflix, Blu TV gibi “IPTV” formatındaki yayınlar “denetim, erişim engeli, lisans iptali” gibi geniş bir ‘sansür’ çarkının içine alınıyor. Söz konusu haber aynen şöyle devam ediyor; İnternetten yapılan yayınlara, radyo ve TV’lerde olduğu gibi para cezası değil mahkeme kararı ile ‘karartma cezası’ öngörülüyor. ‘Bip’siz yayın keyfi sona erecek. Cumhurbaşkanının yayın yasağı yetkisi, internet radyo-TV’lerini de kapsayacak. Bireysel iletişim için yapılan görüntülü ve sesli yayınlar denetim dışı bırakılırken scope ve vekil yayınlarının durumu belirsiz.

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