Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi. AA

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