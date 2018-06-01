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Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler dualarla ebediyete uğurlandı...

01 Haziran 2018, Cuma 20:45
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş, memleketi Tokat'ta ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Aktaş'ın naaşını şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin eşi Ebru ve 1 yaşındaki oğlu Kerem Aktaş da aynı uçakla Tokat'a geldi.

Askerlerin omzunda taşınarak Tokat Belediyesi cenaze aracına konulan şehit Aktaş'ın naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aktaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, morgdan alınarak Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada oğlu Kerem, tabutun üzerine konuldu.

Şehidin eşi Ebru, annesi Rabia, babası Duran, İzmir'de astsubay okulunda eğitim gören kardeşi Samet Aktaş da şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Baba Duran Aktaş, diğer oğlu Samet'e sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, merkeze bağlı Güryıldız beldesinde toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, askeri yetkililer, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Koç Amasya'da toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç, memleketi Amasya'da ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Merzifon Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Gümüşhacıköy ilçesindeki babaevine getirilerek, "helallik" alındı.

Şehit Koç'un naaşı, daha sonra silah arkadaşları ve ilçe halkının omzunda Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. 

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin annesi Naciye ve babası İzzet Koç'a başsağlığı diledi. 

Şehidin Uzman Çavuş olan ağabeyi Sinan Koç da törene askeri üniformasıyla katıldı.

Şehit Koç'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Demir Bilecik'te ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Demir'in (25) Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Helikopterle Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 45. Mühimmat Bölük Komutanlığı Şehit Zafer İpek Kışlası'na gönderilen şehidin naaşı, ilçeye bağlı Kovacalı köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından Kasımpaşa Camisi'ne götürüldü.

Bu sırada şehidin babası Resul, annesi Fatma, ağabeyi Rüstem, kardeşleri Halil İbrahim ve Ümran Demir, törenin yapılacağı caminin avlusunda kendileri için ayrılan alana geçti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, baba Resul Demir ile anne Fatma Demir'e başsağlığı diledikten sonra Bilecik'teki mitingi için camiden ayrıldı. 

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, burada kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Kovalıca köyünde defnedildi.

AA

Etiketler: şehit, terörle mücadele, şehit cenazesi
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