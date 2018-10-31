Irak'ın kuzeyinde ve Hudut karakolunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa'da ise hudut karakoluna yapılan taciz ateşine "meşru müdafaa hakkı" kapsamında verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 23 terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından, Şanlıurfa'da hudut karakoluna yapılan taciz ateşine "meşru müdafaa hakkı" kapsamında verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa Suruç'taki İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü üyelerince taciz ateşi açıldığı belirtildi. Açıklamada, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askeri aracımızda hasar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi. AA

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