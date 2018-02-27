Irak sınırında 4'ü çocuk 5 ceset bulundu

Yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 4'ü çocuk biri kadın 5 kişinin donarak öldüğü tespit edildi. Iraklı yetkililer cenazeleri sınırdan aldı.

Irak'tan Türkiye'ye kaçak geçmek isterken dondukları belirlenen 5 kişinin cesedi bulundu. Alınan bilgilere göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi Samanlı köyünün yakınlarındaki Irak sınırının diğer tarafında 5 kişinin cesedi bulundu. Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından cesetlerin yabancı uyruklu şahıslara ait olduğunu tespit etti. 4'ü çocuk, biri kadın 5 kişinin yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken donarak yaşamını yitirdikleri belirlendi. Cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı. AA

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