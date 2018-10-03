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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

03 Ekim 2018, Çarşamba 17:40
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 

 

AA

Etiketler: tbmm, ırak, suriye, operasyon, tezkere
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