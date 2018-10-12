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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Iraklı Türkmenler hükümette söz sahibi olmayı istiyor

12 Ekim 2018, Cuma 14:59
Irak'ta Türkmenler yeni kurulacak hükümette yer almak istiyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin Bağdat'ta ITC'yi ziyaret ederek, Türkmen toplumunun temsilcileriyle hükümet kurma sürecini görüştüğünü söyledi.

Ziyareti "tarihi" olarak nitelendiren Salihi, "Türkmenler olarak Abdulmehdi hükümetinde birden fazla bakanlıkla temsil edilmek istiyoruz." dedi. 

Türkmenlerin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerine de talip olduklarını belirten Salihi, yeni Irak'ta Türkmen haklarının garanti altına alınması için birlik içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Abdulmehdi ile Irak'ın ekonomik ve güvenlik durumunu da değerlendirdiklerini aktaran Erşet Salihi, Bağdat'ta karar alma sürecinde Türkmenlerin de yer alacağından umutlu olduğunu ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de hükümeti kurma görevini bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi'ye vermişti.

Abdulmehdi, hükümeti kurmak için Bağdat'ta bulunan Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ve diğer gruplarla görüşmelerini sürdürüyor.

Irak anayasasına göre, Abdulmehdi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. 

AA

Etiketler: Irak, hükümet, Türkmen
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