"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İran Cumhurbaşkanı Ruhani resmi törenle karşılandı

20 Aralık 2018, Perşembe 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi resmi törenle karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Ruhani'nin, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Konuk Devlet Başkanı Ruhani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ruhani, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na geçilecek.

Anlaşmaların imza töreninden sonra Erdoğan ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu onuruna resmi yemek verecek.

İki lider, yemeğin ardından Çankaya Köşkünde yapılacak İş Forumu toplantısına katılacak.

Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

AA

Etiketler: Erdoğan, Ruhani, İran, Türkiye
Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş ile çok önceden görüşüyorduk

    Putin'den ABD’nin Suriye’den çekilme kararına yönelik ilk açıklama: Henüz bir emare görmedik

    Fransa Suriye'den çekilmeyi düşünmüyor

    ABD'nin Suriye'den çekeceği askeri varlığında son durum

    Milli Şair'imizin vefat ettiği daire müze oluyor

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani resmi törenle karşılandı

    Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen hapishanelerinde işkence ediyor

    ABD medyası ve siyasilerinden Suriye'den çekilme kararına tepki geldi

    Bakan Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusunda kazdıkları çukurlara gömülecekler

    Tedbir gecikirse kriz büyür

    Dünya, Risale-i Nur’u okuyor

    ‘Hayali arkadaş’ bir hastalık mı?

    Eğitimde sınıfta kaldık

    KHK’lılardan pasaport başvurusu

    Bin 954 gazetecinin basın kartı iptal edildi

    Cumhurbaşkanı danışmanına arkadaşlarından da tepki geldi

    Hayırsız evlat satar satar yer

    Hz. Mevlânâ, Ölüm Korkusunu Öldürmüştür

    Avrasya’da döviz ısrarı
    📷

    Akıllı Tahta

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    KHK’lılardan pasaport başvurusu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 20 yıl sonra o suçlama yine vizyonda
    Genel

    Cumhurbaşkanı danışmanına arkadaşlarından da tepki geldi
    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz - 2
    Genel

    Tedbir gecikirse kriz büyür
    Süleyman KÖSMENE

    Hezeyancı hezeyanlarına doymuyor
    Genel

    Hayırsız evlat satar satar yer
    Genel

    Avrasya’da döviz ısrarı
    Genel

    Bin 954 gazetecinin basın kartı iptal edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.