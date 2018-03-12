İran'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçağın enkazına ulaşıldı, kazada ölenlerden 8 kişinin cesedi tespit edildi.

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın enkazına ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi. Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Uçakta; Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu bulunuyordu.

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