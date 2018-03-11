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11 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

İran'da Türk jeti düştü! En az 11 ölü

11 Mart 2018, Pazar 20:25
İran devlet kanalının haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul istikametine giden bir özel Türk jeti İran'ın güneybatısında düştü. Olayda 8'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın Tasnim haber ajansı, uçağın özel jet olduğunu bildirdi.

Habere göre uçak İran'ın güneybatısındaki Şehrekürd yakınlarında düştü.

Dağlık bir bölgede düşen özel jetin alev aldığı, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

​'20 ÖLÜ' İDDİASI

RT'nin yerel medyadan aktardığı iddiaya göre, olayda 20 kişinin yaşamını yitirmiş olmasından endişe ediliyor.

REUTERS: 11 ÖLÜ

Reuters ise olayda yaşamını yitiren kişi sayısını 11 olarak açıkladı.​

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ÖZEL JET, BAŞARAN HOLDİNG'E AİT

Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. CL-60 tipi özel jetin Başaran Holding'e ait olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, jette 8 yolcu 3 mürettabat bulunuyordu.

TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ: KURTARMA EKİPLERİ KAZA YERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, İran kurtarma ekiplerinin kaza yerine ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

MİLLİYET: UÇAKTA İŞ ADAMI HÜSEYİN BAŞARAN'IN KIZI MİNA BAŞARAN VE ARKADAŞLARI VARDI

Miliyet gazetesinin edindiği bilgiye göre uçağın iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve yanındaki arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getiriyordu. Uçaktaki kaptan pilotun isminin Beril Gebeş, ikinci pilotun ise adının ise Melike olduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIKLARI: JET HAVADAYKEN ALEV ALDI

İran basınına konuşan görgü tanıkları, özel jetin havadayken alev aldığını bildirdi.

AA: RADAR GÖRÜNTÜSÜ 14.40'TA KAYBOLDU

Anadolu Ajansı, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından 13.30'da İran hava sahasına giriş yapan jetin, 14.40'ta radar görüntüsü kaybolduğunu aktardı.

İran Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçen pilotların, 36 bin feet yani yaklaşık 12 bin metrede uçtukları, 37 bin bin feet yani 12 bin 300 metreye yükselmek için izin istedikleri öğrenildi.

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