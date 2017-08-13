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İran'dan önemli ziyaret: 15 Ağustos Salı günü Türkiye'ye geliyor

13 Ağustos 2017, Pazar 22:31
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türk mevkitaşı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri ve siyasi heyet başkanlığında 15 Ağustos Salı günü Türkiye'ye geliyor.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın, Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırlan haberine göre, İran heyeti üç gün sürecek Türkiye'deki temasları kapsamında, yüksek düzeyli askeri ve siyasi Türk yetkilerle görüşmelerde bulunacak.

Haberde, Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularının başlıca konular olarak ele alınacağı belirtildi.

İranlı Tümgeneral Bakıri,  geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirmişti.

DHA

Etiketler: iran, türkiye
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  • Numan

    14.08.2017 03:39:31

    İyiye alamet değil

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