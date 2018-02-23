"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İran'la Türkiye arasında minibüs seferleri başladı

23 Şubat 2018, Cuma 18:06
İki ülke arasındaki ticaret ve turizmi geliştirmek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, Ağrı-İran arasında 4 minibüs ile transit sefer başlatıldı.

Türkiye ile İran arasında imzalanan protokolle, Ağrı ile komşu ülkenin Urumiye ve Tebriz kentleri arasında transit minibüs seferleri başlatıldı.

Ağrı Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan Vali Süleyman Elban, Ağrı'nın İran ile uzun bir sınır hattı olduğunu belirterek sınırın yanı sıra kültür, inanç ve tarihi değerleriyle Ağrı'nın İran'a çok yakın olduğunu aktardı.

'HEMEN HEMEN HİÇ İRANLI MİSAFİRİMİZ YOK'

Elban, "Bu kadar yakın olmamıza ve Türkiye'nin en büyük karasal sınır kapısı da bizde olmasına rağmen, bu ticaret ve ilişkilerden hiç yararlanamıyorduk. Hemen hemen hiç İranlı misafirimiz yok, neredeyse havaalanımızı kullanan hiç İranlı kardeşimiz yok. Bu insanlar bizim Gürbulak Sınır Kapısı'ndan transit geçip Erzurum, Trabzon gibi farklı şehirlere gidiyorlardı, ama bize bir türlü gelmiyorlardı" dedi.

'İNŞALLAH KISA SÜREDE BİZ İRAN'A GİDECEĞİZ'

Kente İranlı turist çekmek ve ekonomik katkı sağlayacak girişimlerin önünü açmak için çalışma yürüttüklerini ifade eden Elban, şöyle devam etti:

"İran'ın sınır illeri valileriyle de görüşerek sefer düzenlemeye karar verdik. İnşallah kısa sürede biz İran'a gideceğiz, onlardan da bol miktarda misafirin Ağrı'ya gelmesini arzu ediyoruz. Bu işin en önemli ayaklarından birinin, kara taşımacılığı olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede bizim herhangi bir girişimciden bu iş için paralarını riske etmelerini istememiz zor olacaktı. Bu riski, maliyeti biz üstlenelim dedik ve dört aracı, şoför ve diğer giderleriyle valilik olarak kiraladık. Buradan giden ve gelenler arasında bir güven ortamı oluşsun istiyoruz. Bizim böyle bir taşımacılığı sürekli yapma niyetimiz yok. Bu seferler güven ortamında, seferleri destekleyen bir kurumun öncülüğünde olursa sistemin oturacağını düşündük."

Karşılıklı seferlerden birinin İran'ın Maku kenti üzerinden Tebriz'e, diğerinin ise Hoy üzerinden Urumiye'ye yapılacağını ifade eden Elban, sistemin oturmasının ardından seferleri özel sektöre bırakacaklarını söyledi.

HER SABAH İRAN'DAN AĞRI'YA SEFER OLACAK

Elban, her iki tarafın gümrük yetkilileriyle yapılan görüşme gereğince, araçların geçişiyle ilgili ciddi anlamda kolaylıklar sağlanacağını belirterek, seferlerin iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Ağrı İl Özel İdaresince kiralanan dört minibüsün, 6 ay süreyle belirlenen karşılıklı seferleri yürüteceği, ihtiyaca göre bu sürenin uzatılabileceği bildirildi.

Her iki ülke arasındaki ticaret ve turizmi geliştirmek amacıyla başlatılan seferlerin, her gün sabah saatlerinde İran'dan Ağrı'ya, öğleden sonra ise Ağrı'dan İran'a yapılacağı öğrenildi.

Tören, kurban kesimi, duaların edilmesi ve ilk yolcuların uğurlanmasıyla son buldu.

AA

Okunma Sayısı: 686
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.