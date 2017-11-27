İş adamı Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gülen Hareketinin yurt dışında bulunan ve Türkiye'den kaçan mensupları için özel ekip oluşturan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), iş adamı Memduh Çıkmaz'ın Sudan'daki yerini iki ay önce saptadı.

Çıkmaz, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (NISS) ortak operasyonuyla bir süre önce, gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandı. MİT'in özel ekibi, Çıkmaz'ı Sudan'da işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi. Memleketi Çorum'da petrol istasyonları ve tuğla fabrikası bulunan Çıkmaz, Gülen Hareketinin "para kasası" işlevi gören etkin isimlerinden biri olarak biliniyordu. Ocak 2016'da Sudan'a kaçan Çıkmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunuyordu. AA

Okunma Sayısı: 796

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.