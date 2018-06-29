İş adamlarının yargılandığı davada 101 sanık hakkında karar

İstanbul'daki iş adamlarının Gülen Hareketine finansman sağlayıp bağış topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ. eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 101 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

İstanbul'daki iş adamlarının Gülen Hareketine finansman sağlayıp bağış topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ. eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 101 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", 6 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Tutuksuz 75 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın tahliyesine hükmetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıklar esas hakkındaki savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi. Suça karışmadıklarını iddia eden sanıklar, beraatlerini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Fevzi Gürses, Mehmet Dai ve İbrahim Balcı'nın 9 yıl, Nureddin Gonca, Mustafa Güngör ve Mehmet Özdemir'in 7 yıl 6 ay, İhsan Topçu ile Mehmet Gürses'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan ise tutuklu sanıklar Mehmet Serhan Akın, Ahmet Karaoğlu, Vedat Oral ve Ayhan Genç'in 4 yıl 2 ay, Adem Sarıca'nın 1 yıl 13 ay, Fatih Avvuran'ın 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz 75 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, 2'si tutuklu 12 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından tutuklu 12 sanığın tahliyesine, 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi. AA

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