İş Bankası Varlık Fonu’na mı?

CHP’li yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri konusundaki ısrarının arkasında, bankayı Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devretme amacı olduğu görüşünde.

CHP’yi beş yıl süreyle banka Yönetim Kurulu’nda temsil eden Mustafa Özyürek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisselerini almak konusundaki ısrarının sebebini DW Türkçe’ye yorumlarken, “Bu hisseleri Hazine’nin uhdesine aldığında, İş Bankası’nı da Varlık Fonu’na devredebilecek. İş Bankası, Anadolu Sigorta’dan Şişecam’a kadar birçok iştiraki olan büyük bir imparatorluk. Bütün bu şirketlere, iktidar hiçbir zaman ulaşamadı. Bu alana bu yolla girerek, etrafına kaynak aktarmak istiyor.” dedi.

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