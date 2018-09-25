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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

İş cinayetlerinde dünya üçüncüsüyüz

25 Eylül 2018, Salı 17:30
CHP’li Tekin Bingöl, Seyr-i Sabah programında dile getirdiği iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili raporda ülkenin içinde bulunduğu duruma ışık tuttu:

“Son 16 yılda 21 binin üstünde çalışan iş kazalarında hayatını kaybetti. İş cinayetlerinde Türkiye, dünya üçüncüsü.” Son aylarda iş kazaları birçok farklı sebepler gündeme geldi. İş kazalarını ve yetersiz sağlık önlemlerini eleştirenlerin bir diğer eleştirdiği nokta ise bunların raporlanmasındaki yetersizlik. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili bir raporun tanıtımını yaptı. Seyr-i Sabah programında raporun detaylarından bahseden Bingöl, sendikasızlığın iş kazalarını ve ölümleri artırdığını dile getirdi. Bingöl, şöyle devam etti;”Bütün bu cinayetler toplu iş katliamları oluyor da ne oluyor? Hamasi nutuklar atılıyor denetim yapacağız deniyor ama bir süre sonra bunların hepsi unutuluyor gidiyor. Bu iktidarın emekçi bir bakış açısı yok. Onların derdi işveren, yandaş ve partizanlara daha rahat olanaklar sağlamak. O nedenle iktidar bunlardan ders almıyor. Sendikalaşma arttığı zaman iş kazaları minimuma düşecek. Ama bunun için TBMM’de kazaları araştırıp somut delile ulaştıracak bir komisyon olması lazım. Sendikalaşıldığında sendika ve devlet iki ayrı koldan denetimi sağlayacaktır.”

Etiketler: iş kazası
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