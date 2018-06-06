İş Güvenliği Meclisi: OHAL kalksın

İŞÇİ Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Mayıs ayı işçi ölümleri raporu yayınlandı.

Rapora göre, Mayıs ayında en az 166, bu yılın ilk 5 ayında en az 754 işçi vefat etti. İSİG Meclisi, cumhurbaşkanı adaylarına mektup yazarak taleplerinin karşılanmasını istedi. Raporda şu bilgilere yer verildi: “Mayıs ayında yaşamını yitiren 166 emekçinin 127’si ücretli (işçi ve memur), 39’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Ölenlerin 10’u kadın, 156’sı erkek işçiydi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, sağlık ve konaklama işkollarında gerçekleşti. Mayıs ayında 5’i 14 yaş ve altında olmak üzere 14 çocuk işçi can verdi. 6 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Bu işçilerin 5’i Suriyeli, 1’i Macar’dı. Mayıs ayında en çok ölüm tarım, inşaat, taşımacılık, konaklama, metal, belediye ve enerji işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedeni trafik / servis kazası, ezilme / göçük ve yüksekten düşme oldu. Bu ay zehirlenme / boğulma ile elektrik çarpması nedenli iş cinayetlerinde artış yaşandı.” Cumhurbaşkanı adaylarının hepsine mektup yazan İSİG Meclisi, “OHAL / KHK uygulaması işçi haklarına karşıt bir durumdur. Son iki yıl içinde işçi sağlığı alanına da bu durum yansımış ve işçi ölümleri yüzde 10 artmıştır. OHAL kaldırılmalıdır.” talebinde bulundu.