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7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İş kazalarında 907 ölüm

07 Temmuz 2018, Cumartesi 01:20
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk yarısında ölen işçilerin 907 kişiye yükseldiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Haziran ayında “İş kazaları sonucunda gerçekleşen ölümlere” dayalı olaylarda 149 işçinin öldüğü ve yılın ilk yarısında vefat eden işçilerin 907 kişiye yükseldiğini açıkladı. 

İSİG’in aylık raporunda, “Haziran ayı raporumuzda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iki çiftçi ölümü var. Oysa ILO ve WHO verilerine göre bir “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık altı “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır. Bu durumda Türkiye’de Haziran ayında yaklaşık 900 işçinin meslek astalıklarından dolayı ölmüş olabileceği öngörebiliriz” denildi ve şu bilgiler verildi.

Çocuk işçiler de var

• Rapora göre, Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında en az 169 ve Haziran ayında en az 149 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi iş cinayetlerinde vefat etti.

• 2018 yılının ilk altı ayında vefat eden en az 907 emekçinin 728’i ücretli (işçi ve memur), 179’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

•  Ölenlerin 49’u kadın işçi, 858’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, ticaret, büro, eğitim, sağlık, konaklama ve ev işçiliği işkollarında gerçekleşti.

•  11’i 14 yaş ve altında olmak üzere 33 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, ticaret, metal, inşaat, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti.

78 şehirde iş cinayeti

• 47 mülteci/göçmen işçi vefat etti. Mülteci/göçmen işçilerin 20’si Suriyeli, 11’i Afgan, 5’i Pakistanlı, 2’si Azeri, 2’si Gürcü, 2’si Ukraynalı, 1’i Iraklı, 1’i Kırgız, 1’i Macar, 1’i Özbek ve 1’i Tacik.

• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, metal, ticaret/büro, belediye/genel işler, konaklama, enerji ve madencilik işkollarında gerçekleşti.

• En fazla ölüm sebebi trafik / servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme / göçük. Kalp krizi / beyin kanaması, şiddet, elektrik çarpması ve zehirlenme boğulma sebepli iş cinayetlerinde takip ediyor.

• 2018 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin 78 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tesbit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bursa, Antalya, İzmir, Konya, Aydın, Gaziantep, Samsun, Ankara ve Şanlıurfa’da yaşandı. Ağrı, Çankırı ve Giresun’da iş cinayeti bilgisi gelmedi.

• Ölenlerin 21’si (yüzde 2,31) sendikalı işçi, 886 işçi ise (yüzde 97,69) sendikasız.

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İşçi ölümleri araştırılıyor

Etiketler: iş güvenliği, iş kazası
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