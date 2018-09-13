İş kazalarında Avrupa birincisiyiz

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının artan iş kazalarına karşı ilgisiz kalmasının, Türkiye’yi bu olumsuzlukta Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü yaptığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının artan iş cinayetlerine karşı duyarsız kalmasının, Türkiye’yi bu olumsuzlukta Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü yaptığını söyledi. Sadece ağustos ayında 133, bu yılın ilk 8 ayında ise 1290 işçinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Gürer, “Utanılacak bir durum olan bu vahim tablo karşısında, iktidarın duyarsız kalması endişe verici boyutlara ulaşmıştır” dedi. Türkiye’yi dünya genelinde üçüncü, Avrupa’da ise ilk sıraya yerleştiren iş cinayetleriyle ilgili olarak iktidarı eleştiren, İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin “Ağustos Ayı İş Cinayetleri Raporu” üzerinden değerlendirme yapan Gürer, bu yılın ilk 8 ayında 1290, Ağustos ayında ise 133 işçi ve memurun, iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti.

HER ÜÇ İŞ KAZASINDAN BİRİ TARIM İŞ KOLUNDA

Hazırlanan rapora göre iş kazalarının yüzde 33’ünün tarım-orman, yüzde 15’inin inşaat, yüzde 10’unun taşımacılık, yüzde 10’unun ticaret ve büro, yüzde 7’sinin ise genel iş kolunda olduğunu kaydeden Gürer, “İş cinayetlerinde mevsimlik tarım işçileri ilk sırada yer alıyor. Doğup büyüdükleri yerlerden uzak bölgelere ekmek parası için yola çıkan tarım işçileri genel olarak yollardaki trafik kazalarında hayatlarını kaybediyor. Tarım işçilerinin yaşadığı kazalar her geçen yıl biraz daha artıyor. Yetkililerin hangi iş kolunda hangi iş kazalarının artış gösterdiğini dikkate almaları ve bu verilere göre düzenleme ve denetimlerini artırmaları gerekiyor” diye konuştu.

UCUZ VE GÜVENCESİZ İŞÇİLİK

İş kazalarında 7 Suriyeli, 2 Afgan, 2 Türkmen, 1 Ahıskalı ve 1 Azeri olmak üzere 14 mülteci ve göçmenin hayatını kaybettiğinin, Ağustos Ayı İş Kazaları Raporunda yer aldığına dikkat çeken Gürer, “İş kazalarında hayatlarını kaybedenlerin arasında mültecilerin de son yıllarda artış gösterdiği gözlenmektedir. Ucuz ve güvencesiz çalıştırılan göçmen ve mülteciler de ülkemizin bu konudaki kaderine ortak olmakta ve iş kazalarına kurban gitmektedirler. Yokluk ve yoksulluk göçmen ve mülteciler arasında kayıtdışı çalışmayı neredeyse mecbur kılmıştır. Bu veriler de yetkilerin üzerinde durması gereken ciddi bir detaydır” şeklinde konuştu. Recep Gören - Ankara