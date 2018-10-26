"İş ve Aile Yaşamının Uyumu Anketi" yayınlandı

Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde, 18-64 yaş grubundaki 49 milyon 819 bin kişinin yüzde 42,9'unu bakım sorumluluğu bulunanlar oluşturdu.

İstihdamdaki kadınların yüzde 83,3'ü çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle mevcut çalışma düzenini değiştirmezken, yüzde 5,3'ü çalışma saatlerini azalttı, yüzde 4,1'i ise gelir artışı sağlayacak değişikliklere gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin "İş ve Aile Yaşamının Uyumu Anketi"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de nisan-haziran döneminde, 18-64 yaş grubundaki 49 milyon 819 bin kişinin yüzde 42,9'u bakım sorumluluğu bulunanlardan oluşuyor. Bu oran erkeklerde yüzde 41,2 iken kadınlarda yüzde 44,6 olarak belirlendi.

İstihdamda yer alan 18-64 yaş grubundaki fertlerin yüzde 46,9’unun bakım sorumluluğu bulunurken, bu oran erkeklerde yüzde 48,1, kadınlarda yüzde 44,2 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, iş gücüne dahil olmayanların yüzde 38,7'sinin bakım sorumluluğu bulunduğu kayıtlara geçerken, erkeklerde bu oran yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 45,9 çıktı.

Çalışanların yüzde 62,3'ü bakımı kendileri yapıyor

İstihdamda yer alıp 15 yaş üstünde bakıma muhtaç çocuk veya akraba bakım sorumluluğu olanların yüzde 35,9'u profesyonel bakım hizmetini kullanırken, bu oran erkeklerde yüzde 15,5, kadınlarda yüzde 54,3 olarak belirlendi.

İstihdamdaki kadınların yüzde 53,7'si evde ücretli bakımı, yüzde 0,7'si ise kurumsal bakım merkezini kullandı.

İstihdamda olup, çocuk bakım hizmeti kullanmayanların yüzde 62,3'ünün bakımı kendisi veya eşiyle yürüttüğü tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda yüzde 52,2 olarak gerçekleşti.

Çocuk bakım hizmeti kullanmayan kadınların yüzde 15'i büyükanne, büyükbaba desteği aldığını belirtirken, yüzde 14,8'i çocukların kendilerine bakabildiğini bildirdi. Bakım hizmetini pahalı bulanların oranı yüzde 12,2 olarak belirlendi.

İstihdamda olan kadınların yüzde 83,3'ü çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle mevcut çalışma düzenini değiştirmediğini belirtirken, yüzde 5,3'ü çalışma saatlerini azalttı, yüzde 4,1'i ise gelir artışı sağlayacak değişikliklere gitti.

Türkiye'de yürütülen ilk modüler anket

Kişilerin bakım sorumluluklarının iş gücü piyasasına katılımları üzerindeki etkisini ve sorunlu alanların tespitini amaçlayan yılın 2. çeyreğine yönelik "İş ve Aile Yaşamının Uyumu Anketi”, Hanehalkı İşgücü Anketi ile uygulandı.

Bu çalışmayla iş gücü piyasasına katılan fertlerin bakım sorumluluğunun olup olmadığı, bakım için hangi yöntemleri kullandıkları ve bu sorumluluğun iş ve aile yaşamını nasıl etkilediğinin tespit edilmesi amaçlandı.