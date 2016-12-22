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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

İşadamı İhsan Kalkavan'a yakalama emri

22 Aralık 2016, Perşembe 21:46
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, soruşturma kapsamında işadamı İhsan Kalkavan ve FETÖ'nün Bodrum Bölge İmamı olduğu ileri sürülen Zeki Yağmur hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun talebi üzerine hakkında yakalama emri çıkartılan şüphelilerden İhsan Kalkavan'ın 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı tespit edildi. İhsan Kalkavan'ın, 2010 yılında Bodrum ilçesinde meydana gelen ve kamuoyuna 'Manken Aslı Baş cinayeti' olarak yansıyan olaya ilişkin tutuklu şüphelilerin tahliyesini sağlamak amacıyla o dönemin 'Bodrum Bölge İmamı' Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu, şüphelilerden Ahmet Bayer'i, Yağmur ile görüştürerek sürece müdahil olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılmasının talep edildiği belirtildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, başka dosyalardan da yakalama kaydı bulunan Zeki Yağmur hakkında da yakalama kararı verilmesini istedi.

Savcılığın bu talebini değerlendiren Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi, Kalkavan ve Yağmur, hakkında yakalama emri çıkarttı.

DHA

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