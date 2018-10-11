İşçi çıkarmaya karşıyız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ekonomideki kriz dönemlerinde bazı işverenlerin ilk aklına gelenin çalışanlardan yana tasarruf olduğunu belirterek bu duruma karşı olduğunu ifade etti.

Arslan yaptığı açıklamada, “İşletmelerin kriz gerekçesiyle işçi çıkartmasına şiddetle ve topyekun karşıyız. Bunun yerine işletmelerin rahatlatılacağı, sıkıntılarının giderilebileceği çözümlerin üretilip, çalışanların işini kaybetmemesini istiyoruz. Hak-İş olarak, işletmelerin vergi yükünün azaltılması, borçlarının bankalarca ödenebilecek noktaya taşınması gibi adımları desteklemeye devam edeceğiz. Tek şartımız var; çalışanların işlerini, aşlarını kaybetmemeleri. Onların üç kuruşluk kazançlarına göz dikilmemesi.” dedi.

Yeni yılda geçerli olacak asgarî ücretin, ekonomik şartlar ve enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini belirten Arslan, “Yeni yılla birlikte yapılacak kamu sözleşmelerinin, enflasyonun üzerinde ücret zammı ve diğer haklarla sonuçlandırılması, çalışma hayatında yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik temel bir düzenleme olacaktır.” diye konuştu.