"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İşçi çıkarmaya karşıyız

11 Ekim 2018, Perşembe 17:06
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ekonomideki kriz dönemlerinde bazı işverenlerin ilk aklına gelenin çalışanlardan yana tasarruf olduğunu belirterek bu duruma karşı olduğunu ifade etti.

Arslan yaptığı açıklamada, “İşletmelerin kriz gerekçesiyle işçi çıkartmasına şiddetle ve topyekun karşıyız. Bunun yerine işletmelerin rahatlatılacağı, sıkıntılarının giderilebileceği çözümlerin üretilip, çalışanların işini kaybetmemesini istiyoruz. Hak-İş olarak, işletmelerin vergi yükünün azaltılması, borçlarının bankalarca ödenebilecek noktaya taşınması gibi adımları desteklemeye devam edeceğiz. Tek şartımız var; çalışanların işlerini, aşlarını kaybetmemeleri. Onların üç kuruşluk kazançlarına göz dikilmemesi.” dedi. 

Yeni yılda geçerli olacak asgarî ücretin, ekonomik şartlar ve enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini belirten Arslan, “Yeni yılla birlikte yapılacak kamu sözleşmelerinin, enflasyonun üzerinde ücret zammı ve diğer haklarla sonuçlandırılması, çalışma hayatında yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik temel bir düzenleme olacaktır.” diye konuştu.

Etiketler: hak-iş, mahmut arslan
Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar, bu sese kulak vermeli

    Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e operasyon: 7 gözaltı

    İşçi çıkarmaya karşıyız

    'ABD'nin müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil'

    Maaşlar arttırılsın

    Basra ve Musul konsoloslukları yeniden açılıyor

    Gıda devi konkordato istedi

    İsrail’e girişine izin verilmemişti: ABD’li öğrenci Alkasım hakim karşısına çıktı

    635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

    Uzmanlardan 'glokom' uyarısı: Geç kalmayın!

    Türkiye, Bosna Hersek'i konuk ediyor

    'Yargıda en çok sıkıntı olan noktalar'ı sıraladı

    İzmir Adliyesi gaz sızıntısı: Bina boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı

    1992'den bu yana en güçlüsü: 2 kişi öldü; 500 bin kişi elektriksiz kaldı!

    Cemal Kaşıkçı için bekliyorlar

    Merkez Bankası: Cari açık 51 milyar 125 milyon dolar

    'Magnitsky Yasası' kapsamında soruşturulsun talebi

    Endonezya'da ölü sayısı 2 bin 65'e yükseldi

    Zorunlu haller dışında yeni proje yok

    Bakanlıktan 'fahiş fiyat' uygulayanlar ile ilgili genelge

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Cevher İLHAN

    Nur Talebelerinin haklılığı AİHM kararıyla tescil edildi
    Genel

    Nasıl yaşarsan öyle gömülürsün
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denge ve denetim
    Kadir AKBAŞ

    Adalet amacından sapmak!
    Genel

    Ötelemek çare değil
    Faruk ÇAKIR

    Sen yokuşa hazır ol
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhalenin tiksindiren yüzü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.