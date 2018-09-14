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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

İşçiler haklarından mahrum

14 Eylül 2018, Cuma 18:09
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, sendikalaşma oranlarında yaşanan düşüş ve sendikal alanın maruz bırakıldığı daralmaya ilişkin bir rapor hazırladı.

“Son 10 yıldır Türkiye’de sendikalaşma değil sendikasızlaştırma süreci işlediğini” ifade eden Bingöl, “AKP’nin Türkiye’yi devraldığı zamanki sendikalaşma oranı yüzde 57,98 iken, son 16 yılda işçi sayısı 3 kat arttı ve sendikalaşma oranı yüzde 57,98’den yüzde 12,76’ya düştü. Sendikalı işçilerimizin yarısı toplu iş sözleşmesinden mahrum. 12 Eylül sonrası dönemden bile daha kötü bir durumla karşı karşıyayız. Sendikal mücadelenin başlangıcının bile daha gerisindeyiz ve OECD ülkeleri arasında sonuncu sıradayız” dedi. Bingöl’ün raporunda, “iktidara yakın sendikaların üye sayılarını son 15 yılda yaklaşık 10 kat arttırdığına” dikkat çekildi.

Etiketler: işçi, işçi hakları
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