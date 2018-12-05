İşçiler yemekhanede yargılandı

İstanbul’daki 3. havalimanı şantiyesinde kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yapan, sonrasında operasyonla gözaltına alınan işçi ve sendikacıların dâvâsı bugün görülmeye başlandı.

31’i tutuklu 61 kişinin yargılandığı dâvânın birinci duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Yargılama duruşma salonu yerine personel yemekhanesinde yapılıyor. 31 işçinin kelepçeli şekilde getirildiği duruşmanın yaplıdığı salona milletvekilleri ve insan hakları savunucuları alınırken basın mensupları ve işçi yakınları içeri alınmadı. Duruşmayı takip eden milletvekilleri arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, öldürenlerin değil, öldürülenlerin yargılandığını söyledi. Şeker “Yemek kuyruklarında yağmur altında saatlerce bekletilmelerini protesto eden 3. Havalimanı işçileri yemekhanede yargılanıyor!” diyerek duruşmanın yemekhanede yapılmasına tepki gösterdi.

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