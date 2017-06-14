IŞİD davasında 12 tahliye

"IŞİD terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 17'si tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, 12 kişi için tahliye kararı verildi. Mahkeme 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

17'Sİ TUTUKLU 31 SANIK KATILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, 17'si tutuklu 31 sanık hazır bulundu. Mahkemeye ulaşan belgelerin okunmasının ardından sanık avukatları tahliye talebinde bulundu. Daha sonra söz alan duruşma savcısı, "sanıklar üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıklara yüklenen suçun katalog suçlardan olması" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Daha sonra tutuklu sanıklar da söz alarak suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.

5 SANIK İÇİN "TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI" 12 SANIK İÇİN "TAHLİYE" KARARI VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Karataş, Orhan Küçük, Selim Sürmeli, Emin Güneş ve Serdar Kerim'in, "mevcut delil durumu, dijital kayıtlar, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması sanıklara yüklenen suçun tutuklamayı gerektiren katalog suçlardan olması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu diğer 12 sanık hakkında ise, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak yurtdışı yasağı ve polis merkezine imza atma şartıyla tahliyelerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede 6 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

ÖRGÜTÜN SULTANBEYLİ'DEKİ KURUMLARI

İddianamede, şüphelilerin İstanbul Sultanbeyli'de 'Ribat eğitim kurumu" ve 'sübyan okulu' adı altında kurulan sözde okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen IŞİD mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği belirtiliyor. İddianamede IŞİD militanlarının bu çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, ilke ve inkılaplarını reddetme dersleri verdiğinin altı çiziliyor. Dosyada söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların fotoğrafları da yer alıyor.

TBMM, AKP VE CAMİDE KEŞİF YAPTILAR

IŞİD terör örgütü mensuplarına yönelik hazırlanan iddianamede şüpheli Selim Sürmeli'nin, IŞİD'ın talimatı doğrultusunda 12 Ekim 2016 tarihinde, Ankara'da TBMM'de ve Ak Parti İl Başkanlığı civarında, İstanbul'da da Caferilerin kullandığı Zeynebiye Cami çevresinde keşif amaçlı dolaştığı tespitine yer verildi. Alınan istihbarat sonucu teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin dikkat çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını kısalttığı anlatıldı.