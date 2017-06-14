"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

IŞİD davasında 12 tahliye

14 Haziran 2017, Çarşamba 17:20
"IŞİD terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 17'si tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, 12 kişi için tahliye kararı verildi. Mahkeme 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

17'Sİ TUTUKLU 31 SANIK KATILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, 17'si tutuklu 31 sanık hazır bulundu. Mahkemeye ulaşan belgelerin okunmasının ardından sanık avukatları tahliye talebinde bulundu. Daha sonra söz alan duruşma savcısı, "sanıklar üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıklara yüklenen suçun katalog suçlardan olması" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Daha sonra tutuklu sanıklar da söz alarak suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu. 

5 SANIK İÇİN "TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI" 12 SANIK İÇİN "TAHLİYE" KARARI VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Karataş, Orhan Küçük, Selim Sürmeli, Emin Güneş ve Serdar Kerim'in, "mevcut delil durumu, dijital kayıtlar, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması sanıklara yüklenen suçun tutuklamayı gerektiren katalog suçlardan olması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 

Mahkeme heyeti, tutuklu diğer 12 sanık hakkında ise, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak yurtdışı yasağı ve polis merkezine imza atma şartıyla tahliyelerine karar verdi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede 6 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

ÖRGÜTÜN SULTANBEYLİ'DEKİ KURUMLARI

İddianamede, şüphelilerin İstanbul Sultanbeyli'de 'Ribat eğitim kurumu" ve 'sübyan okulu' adı altında kurulan sözde okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen IŞİD mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği belirtiliyor. İddianamede IŞİD militanlarının bu çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, ilke ve inkılaplarını reddetme dersleri verdiğinin altı çiziliyor. Dosyada söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların fotoğrafları da yer alıyor.

TBMM, AKP VE CAMİDE KEŞİF YAPTILAR

IŞİD terör örgütü mensuplarına yönelik hazırlanan iddianamede şüpheli Selim Sürmeli'nin, IŞİD'ın talimatı doğrultusunda 12 Ekim 2016 tarihinde, Ankara'da TBMM'de ve Ak Parti İl Başkanlığı civarında, İstanbul'da da Caferilerin kullandığı Zeynebiye Cami çevresinde keşif amaçlı dolaştığı tespitine yer verildi. Alınan istihbarat sonucu teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin dikkat çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını kısalttığı anlatıldı. 

 

DHA

Okunma Sayısı: 687
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.