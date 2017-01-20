IŞİD'den hain saldırı: 5 şehit

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde terör örgütü IŞİD, Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı. Saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra IŞİD terör örgütü saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından IŞİD terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi. 5 ŞEHİT TSK: 13:40 sularında, El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ TÖ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen Bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır DHA

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