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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

IŞİD'e 1 yılda 117 operasyon

28 Ağustos 2017, Pazartesi 17:48
İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 1 yıl içinde terör örgütü IŞİD'e yönelik 117 operasyonda gözaltına alınan 648 kişiden 282'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'a yönelik 15 Ağustos 2016 ile 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında 117 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 648 kişi yakalanırken, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 282'si tutuklandı, 144'ü adli kontrol kararıyla, 155'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan ve başka suçlardan arandıkları belirlenen 67 kişi de diğer şubelere teslim edildi. Güvenlik güçlerine silahlı direniş gösteren 1 kişi ise etkisiz hale getirildi.

Risk Analiz Grubunun çalışmaları

Aynı tarihlerde Yeşilköy ve Kurtköy havalimanları ile otogarda "yabancı terörist savaşçılar"ın yakalanması amacıyla görev yapan Risk Analiz Grubu çok sayıda kişinin kontrolünü gerçekleştirdi.

Yeşilköy Havalimanı'nda 14 bin 555 kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 13 bin 53 kişi, otogarda ise 15 bin 442 şüpheli yolcunun polisler tarafından kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde 940 kişinin "deport" edilerek sınır dışı edildiği bildirildi.

Engellenen terör eylemleri

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasıyla birçok terör eylemi de engellendi.

Sancaktepe'de 20 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda yakalanan IŞİD'lı terörist S.S'nin TBMM ve Caferi camilerinde keşif yaptığı, eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Güngören'de 27 Ağustos 2016'da gözaltına alınan terör örgütü IŞİD üyesi H.B'nin, Hristiyanlıkla ilgili kitap satan bir kitabevi, Vatan Partisi binası ve İstiklal Caddesi'ndeki polis noktasına eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Kadıköy'de 23 Mart'ta yakalanan H.U'nun da arasında bulunduğu IŞİD'lı 6 teröristin, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye ait adreslerde eylem yapmak amacıyla keşif yaptığı bildirildi.

Pendik'te 17 Eylül 2016'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Tacikistan uyruklu 4 kişinin, terör örgütü IŞİD adına Adana ve Konya'daki NATO üslerine saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkarıldı.

İstanbul'a IŞİD adına eylem yapmak amacıyla gelen Tacikistan uyruklu A.S. ile B.F.K, bazı kritik noktalara saldırı hazırlığındayken yakalandı.

Fatih'te 15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından aranan IŞİD üyesi M.A. ve A.Z. gözaltına alındı.

AA

Etiketler: ışid
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