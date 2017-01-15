IŞİD'e ait 12 hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde, terör örgütü IŞİD'e ait 198 hedef vuruldu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 145'inci gününde terör örgütü IŞİD'e ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 186 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla ateş atına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, El Bab ve Bzagah'taki IŞİD hedeflerine hava harekatı düzenledi. Harekatla aralarında kontrol noktasının da bulunduğu 12 hedef vuruldu. Gün içindeki harekatlar kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başından itibaren çoğu tuzaklanmış 2 bin 927 el yapımı patlayıcı ile 43 mayın etkisiz hale getirildi.