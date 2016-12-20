IŞİD'e ait 16 hedef imha edildi

Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü IŞİD'in 16 hedefi havadan yapılan müdahaleyle imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 119 günden bu yana sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü IŞİD'e ait 16 hedef Türk Hava Kuvvetleri tarafından savaş uçaklarıyla havadan bombalandı. Harekat kapsamında silahlı bir araç da İHA tarafından etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ'a ait hedefler ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 16 hedef imha edilmiştir. Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, DEAŞ'a ait 1 silahlı pikap araç da silahlı İHA ile imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 53 el yapımı patlayıcı edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."