IŞİD'e ait 84 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü IŞİD'e ait, aralarında savunma mevzileri ve silah depolarının da bulunduğu 84 hedef imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 113. gününde çıkan çatışmalarda bir IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü IŞİD'a ait, aralarında savunma ve silah mevzileri ile komuta kontrol tesislerinin bulunduğu 74 hedef imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jetler de El Bab ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen terör örgütü IŞİD'e ait 10 hedefi vurdu. Hava harekatında komuta kontrol tesisi ve silah deposu olarak kullanılan 9 bina ve Doçka monteli bir araç imha edildi.

Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, 12 el yapımı patlayıcı bertaraf edildi.