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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

IŞİD hedefleri ateş altına alındı

25 Ocak 2017, Çarşamba 09:31
Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, terör örgütü IŞİD'e ait 181 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 17 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 155 gündür devam eden Fırat Kalkanı harekatında, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla IŞİD'e ait 180, havadan ise Türk savaş uçakları 1 hedefi bombalayarak imha etti. 17 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: 

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 180 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 1 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksadı ile kullanılan 1 bina imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, hava harekatı icra edilmemiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 17 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 30 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 149 el yapımı patlayıcı 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

DHA

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