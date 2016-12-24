MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "IŞİD'li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktadır. Sosyal medyada dolaştırılan ve 2 askerimizin yakıldığını gösteren vahşet eğer doğruysa eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab, şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. Bu videonun gerçekle ilişkisi var mıdır? IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. MHP Genel Merkezi'ndeki Gün Sazak Konferans Salonu'nda yapılan törende konuşan Bahçeli, 2016 yılının felaketlerin gölgesinde geçtiğini söyledi.

Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek isteyen odakların, terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine saldığını savunan MHP lideri Bahçeli, "Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu şartlar hepimizin malumudur. Buna rağmen yerimizde sayamayız. Gelişmelerin akışına kendimizi bırakamayız. Olaylara uzaktan yalnızca film gibi seyrederek, yön veremeyiz. 2016 yılının felaketlerin adeta gölgesinde, çekim alanında kaldığını belirtmek zorundayız. Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek isteyen odaklar, terör örgütlerini üzerimize saldılar. Düşman çevreler silahlandırıp, saldırı emri verdiği katiller vasıtasıyla Türkiye'yi çembere almaya kalkıştılar. Onlar dayattı, biz direndi. Onlar bölmeye çalıştı, biz direnç gösterdik. Onlar parçalanmamızı istedi, biz milletçe karşılarına dikildik. Onlar oyun oynadı. Biz hep birlikte bozduk, bozmaya devam ediyoruz. Bir yanda FETÖ diğer yanda kanlı ikizi PKK, bir tarafta IŞİD diğer tarafta birinci dereceden eylem yoldaşı DHKP-C aralıksız birbirini tamamlar şekilde Türkiye'ye kast etmenin yarışına girdiler" diye konuştu.

"BU VİDEONUN GERÇEKLE İLİŞKİSİ VAR MIDIR?"

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında yürütülen El Bab'a yönelik harekata değinen MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu IŞİD'li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktadır. Daha vahimi sosyal medyada dolaştırılan ve 2 askerimizin yakıldığını gösteren vahşet eğer doğruysa eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab, şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. Bu videonun gerçekle ilişkisi var mıdır? IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir. IŞİD'i Ortadoğu'ya salan karanlık ve kalleş küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldür. ABD dış politikasını zannederim, yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir. Ortadoğu'yu dize getirip, Kürdistan inşa etmek isteyen ABD'nin her yere düşmanlık tohumu saçtığı açık bir hakikattir. Terör örgütleriyle ittifak kurmak, medeni ve demokratik olduğunu iddia eden hiçbir ülkenin harcı olamayacaktır. ABD seçim ve tercihini geciktirmeden yapmalıdır. Ya Türkiye Cumhuriyeti ya terörizmin kanlı niyeti, ya dostluk ya da düşmanlık. Türkiye El Bab'da milli güvenliği için bulunmaktadır. Peki ABD'nin Ortadoğu'da ne işi vardır?"