IŞİD'li teröriste saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü IŞİD üyesi bir kişiye suikast hazırlığındaki PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H içerisinde yer alan ve yine terör örgütü IŞİD üyesi ismi bilinmeyen bir kişiye suikast hazırlığındaki 4 örgüt üyesinin eylemlerini gerçekleştiremeden yakalandığı belirtildi. Açıklamada, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi kişilerin eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu kullandıklarının değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde IŞİD terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir."