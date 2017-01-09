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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

IŞİD mensubu 48 terörist etkisiz hale getirildi

09 Ocak 2017, Pazartesi 09:21
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda IŞİD üyesi 48 terörist etkisiz hale getirildi, 23 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 139. gününde, muhalif unsurların El Bab'ı kontrol altına almaya yönelik düzenlediği harekat yoğun ateş desteğiyle devam etti.

Harekatta, tespit edilen 246 IŞİD hedefine atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerince Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah'taki 23 IŞİD terör örgütü hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, 10 savunma mevzisi, üç karargah binası ve 10 barınma yeri imha edildi.

Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında, toplam 48 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

IŞİD terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekat kapsımında bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 820 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

AA

Etiketler: ışid
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