IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Fransız çift İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi olduğu ileri sürülen Fransız çift, 3 çocuğuyla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart'ta Fransız güvenlik birimlerinin, vatandaşları R.M. isimli kadının 3 çocuğuyla Suriye'de terör örgütü IŞİD'e katılmak için Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini vermesi üzerine çalışma başlattı. SINIR DIŞI EDİLECEKLER Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında, dün Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde şüpheli R.M ve eşi F.P ile 3 çocuğunu Fransa'ya gidecekleri sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. AA

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