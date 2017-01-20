IŞİD ve TKP'ye operasyon: Gözaltılar var

Adana'da terör örgütü IŞİD ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerine yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgüttü IŞİD ile Türkiye Komünist Partisi üyelerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Emniyetin diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi ile TKP üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA

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