İşkence tavsiyeleri hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, bir televizyon programında işkence yöntemlerini tavsiye eden Cem Küçük ve Fuat Uğur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT'de Fuat Uğur ile birlikte yaptığı Medya Kritik programında, darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılananların ‘konuşturulması’ için infaz ve işkence yöntemleri önererek "17-25 operasyonunu yapanları konuşturmak için sallandır ayağından camdan aşağıya. Havlu tekniği var, yüze havlu atıyor, yukarıdan aşağıya suyu döküyor ağzına, boğuyor. Bir sürü şey denersin" dedi. Diyarbakır Barosu, işkence uygulanmasına yönelik çağrıda bulunan Cem Küçük ve Fuat Uğur hakkında 'Suç işlemeye tahrik ve suçu övme' gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Baro, suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişinin 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacağını, suçun basın yayın yoluyla işlenmesi durumunda yarı oranında artırılacağını belirtti.

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