İskenderun Limanı'ndaki angusların tahliye işlemi başladı

İzmir'e 22 gün önce getirdiği 5391 angusu, prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan ve ardından geldiği İskenderun Limanı'na demirleyen 'Julia AK' adlı gemideki hayvanların tahliye işlemine başlandı. Angusların sağlık açısından kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. Gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angusların bulunduğu belirtildi. Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı'ndaki gemide bekletildi. Liman yetkililerinin yasal prosedürlerin tamamlanamadığını bildirdiği gemi, İskenderun'a doğru yola çıktı. 'Julia AK' isimli gemi İskenderun Limanı açıklarına gelerek, körfezin Konacık Balıkçı Barınağı açıklarına 2 gün önce demirledi. Angusların sağlık açısından kontrollerinin yapıldığı, herhangi bir sorun görülmediği belirlendi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından bugün sabaha karşı İskenderun Limak Port Limanı'na yanaşan gemideki angusların tahliyesine başlandı. Angusların yüklendikleri araçlarla farklı bölgelere gönderildiği öğrenildi. Sputnik Türkiye

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