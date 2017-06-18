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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

"İslam alimlerinin isimleri terör listelerine alınıyor"

18 Haziran 2017, Pazar 10:32
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep'teki bir otelde Arap gazetecilerle bir araya geldi.

Arapça yaptığı konuşmada, Allah'ın insanları tek bir anne ve babadan yarattığını, kabilelere ve milletlere ayırdığını belirtti.

Mültecilerin kendi ülkelerinden istemeyerek çıktıklarını ancak bugün Türkiye'de güvende olduklarını belirten ifade eden Görmez, ensar ve muhacirlerin ümmetin en güçlü temel taşlarını oluşturduklarını anımsattı.

"Azez, Cerablus, İdlib ve Er-Rai'de 80 cami inşası yer alıyor"

Görmez, Suriye başta olmak üzere İslam dünyasında yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Azez, Cerablus, İdlib ve Er-Rai'de 80 cami inşası yer alıyor. Suriyeli imam hatip ve din adamı kardeşlerimizden 400'den fazlasını işe aldık. AFAD, TİKA ve Kızılay da hayır yarışına girdi ve dünya üzerinde 117 ülkede insani yardımlarına devam ediyor."

Görmez, Türkiye'nin Suriyelilere ve diğer mültecilere farklı şekilde yaklaştığını, onların sosyal hayata dahil olmalarına olanak sağladığına dikkati çekerek, "Hatta gerekli vasıfları taşıyan ve isteyen herkese vatandaşlık veriliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Suriyeli bir grup alimle iftar sofrasında buluştum. İstekleri, fikirleri ve güzel gelişmelerden konuştuk. Tabi biz bir araya geldiğimizde sadece üzüntüleri değil güzellikleri de paylaşıyoruz. Bu güzel gelişmelerden en önemlisi Türkiye'ye göç eden kardeşlerimizin özellikle de Suriyelilerin hem ilim hem de çalışmaya ilgi duymasıdır. Bugün Türkiye'nin pek çok üniversitesinde görev yaptıklarını görüyoruz. Müftülük ve Diyanet İşleri Başkanlığının ihtisas merkezlerinde Suriyeli alimleri görmek mümkün." diye konuştu.

"İslam alimlerinin isimleri terör listelerine alınıyor"

Türkiye'de bulunan mültecilerin bilgi, deneyim ve hikmetinden istifade etmek istediklerini aktaran Görmez, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Güzel gelişmelerden biri, Suriyeli kardeşlerimizin mülteci kamplarına ve insani yardımlara bel bağlamayıp ilim ve çalışmaya ilgi göstermesidir. Türkiye'nin neredeyse her ilinde Suriyeli öğrenci hoca ve işçi görmek mümkün. Bu da muhacirlerle ensar arasındaki kardeşliğin verdiği güzel meyvelerdendir. Biz cehalet, fakirlik ve işsizlikle mücadele etmekle yükümlüyüz. Bu nedenle tüm mültecilerin durumlarıyla ilgili doğru bilgiye ihtiyacımız var. Dürüst basın da tüm muhacirlerin durumunu doğru bir şekilde Türk yetkililere aktarmak için gereklidir. Körfez ülkelerindeki gelişmeleri de takip ediyoruz ve görüyoruz ki İslam alimlerinin isimleri terör listelerine alınıyor ancak zalimlerin ve Beşşar Esed'in isminin bu listeye alındığını görmüyoruz. Suriye, Yemen, Irak, Libya ve dünyanın diğer ülkelerindeki kardeşlerimizin sıkıntılarının sona ermesini niyaz ediyoruz."

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Etiketler: mehmet görmze, diyanet
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