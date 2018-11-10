İslâm Bilimle çatışmaz

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, “Kur’an kainat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda Âyet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir” dedi.

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden araştırmacıların da katıldığı “2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”, sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı.

Kongrenin, Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bugünkü kapanış oturumunda Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, 11 madde ile özetlenen sonuç bildirgesini okudu. Ulaş, moleküler biyolojiden genetiğe, felsefe, tıp, ziraat ve dinler tarihinden İslam bilimlerine, sosyolojiden bilgisayar mühendisliğine kadar hemen her bilim alanından bilim insanları tarafından kongrede 124 tebliğin sunulduğunu ve bunların değerlendirildiğini belirtti.

Diyanetin tefsir projesi

Bediüzzaman’ın tefsir projesi buydu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın açıklamaları Bediüzzaman'ı hatırlattı

'Bilgi çağında gelecek İslam toplumlarının olacaktır'

Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ

Risale-i Nur’u okuyan kâinat kitabını okuyabilir

Coğrafyacı gözüyle: Bol tefekkürlü geceler dilerim

Coğrafyacı gözüyle - 1

İslâm dini bilimle çatışmaz

“İslam dini gerçek bilimle çatışmaz” ifadesini kullanan Ulaş, sözlerine şöyle devam etti; “Din ayrı bilim ayrıdır’ düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslâm medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu, Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kainat kitabıdır. Kur’an da Allah’ın kelam sıfatından gelmiştir. Bunlar birbiriyle kavgalı değildir. Tam aksine Kur’an kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir.” Ulaş, bilim dünyasının yaklaşık 200 yıldır ateizmin tesiri altında olduğuna işaret ederek, “Bu felsefe, kainattaki bütün varlıkları tesadüf ve tabiatın eseri olarak görmekte, sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel veri olarak kabul etmektedir. Bu felsefi görüşte insanın duygu ve düşünceleri dikkate alınmamaktadır. Halbuki kâinatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fizik, kimya ve biyoloji kanunları yeterli değildir” diye konuştu.

Gençler ‘deizm’i konuştu

Deizmin söyledikleri

Deizmin söyledikleri -2

Gençler, Deizmi bir kaçış vasıtası olarak görüyor

Tefrika tuzağını bozalım

İttihad-ı İslâm üzerine...

İhtilaflarımız İsrail'e yarıyor

Risale-i Nur'da Yavuz Sultan Selim ve İttihad-ı İslam mücadelesi...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu