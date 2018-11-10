"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İslâm Bilimle çatışmaz

10 Kasım 2018, Cumartesi 20:53
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, “Kur’an kainat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda Âyet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir” dedi.

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden araştırmacıların da katıldığı “2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”, sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı.

Kongrenin, Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bugünkü kapanış oturumunda Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, 11 madde ile özetlenen sonuç bildirgesini okudu. Ulaş, moleküler biyolojiden genetiğe, felsefe, tıp, ziraat ve dinler tarihinden İslam bilimlerine, sosyolojiden bilgisayar mühendisliğine kadar hemen her bilim alanından bilim insanları tarafından kongrede 124 tebliğin sunulduğunu ve bunların değerlendirildiğini belirtti.

Diyanetin tefsir projesi

Bediüzzaman’ın tefsir projesi buydu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın açıklamaları Bediüzzaman'ı hatırlattı

'Bilgi çağında gelecek İslam toplumlarının olacaktır'

Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ

Risale-i Nur’u okuyan kâinat kitabını okuyabilir

Coğrafyacı gözüyle: Bol tefekkürlü geceler dilerim

Coğrafyacı gözüyle - 1

İslâm dini bilimle çatışmaz

“İslam dini gerçek bilimle çatışmaz” ifadesini kullanan Ulaş, sözlerine şöyle devam etti; “Din ayrı bilim ayrıdır’ düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslâm medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu, Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kainat kitabıdır. Kur’an da Allah’ın kelam sıfatından gelmiştir. Bunlar birbiriyle kavgalı değildir. Tam aksine Kur’an kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir.” Ulaş, bilim dünyasının yaklaşık 200 yıldır ateizmin tesiri altında olduğuna işaret ederek, “Bu felsefe, kainattaki bütün varlıkları tesadüf ve tabiatın eseri olarak görmekte, sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel veri olarak kabul etmektedir. Bu felsefi görüşte insanın duygu ve düşünceleri dikkate alınmamaktadır. Halbuki kâinatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fizik, kimya ve biyoloji kanunları yeterli değildir” diye konuştu.

Gençler ‘deizm’i konuştu

Deizmin söyledikleri

Deizmin söyledikleri -2

Gençler, Deizmi bir kaçış vasıtası olarak görüyor

Tefrika tuzağını bozalım

İttihad-ı İslâm üzerine...

İhtilaflarımız İsrail'e yarıyor

Risale-i Nur'da Yavuz Sultan Selim ve İttihad-ı İslam mücadelesi...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu

'Çok enteresan bir tuzak'

Etiketler: kainat kitabı, tefsir
Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Galatasaray aradığı 3 puanı deplasmanda buldu

    'Konkordato' alarmı!

    Meteoroloji'den 3 bölgeye yağış uyarısı!

    İslâm Bilimle çatışmaz

    Hamzaçebi: Türkiye’nin değerleriyle çelişen bir açıklama

    Hatalı sürücülere ceza yağdı; yayalara da ceza yazıldı

    OHAL Komisyonu kaldırılsın çağrısı

    İki hafta önce yaralanan Filistinli gençten acı haber

    1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

    ABD’nin hedefi: Kürt devleti

    Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var

    Kuran-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkiler bir araya getirildi

    Macron'un 'AB ordusu' önerisine cevap: Gerçekçi değil

    Trump ve Macron görüşmesinden önemli açıklamalar

    Bakan Akar ve komutanlardan patlama bölgesinde inceleme

    Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Başka yerde aramaya gerek yok

    Birleşmiş Milletler'den Yemen için acil çağrı

    Merhum Demirel'in projelerinden GAP'ta iki dev baraj tamamlanıyor

    'İsrail, Osmanlı'nın Hicaz Demir Yolu fikrini çaldı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    28 Şubat zulmünü hatırlattı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalizme karşı demokrat duruş
    Cevher İLHAN

    Ankara “tezgâh”a gelmemeli…
    Faruk ÇAKIR

    İrlandalı şarkıcının anlamlı tercihi
    Genel

    Arapça Ezan İslam’ın evrensel çağrısıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sayyâd-ı bîinsaf...
    Genel

    OHAL Komisyonu kaldırılsın çağrısı
    Murat Ercan

    Genç Saidler ve Sosyal Medya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslâm yalnızca barış ve mutluluk getirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.